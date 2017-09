Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διασημοτήτων έπεσαν στα χέρια χάκερ εξαιτίας ενός ελαττώματος στο σύστημα της δημοφιλούς εφαρμογής Instagram.



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανήκει στο Facebook, ενημέρωσε μέσω email τα μέλη που έχουν επηρεαστεί από αυτό το συμβάν. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Instagram αναφέρεται ότι «ένας ή περισσότεροι» δράστες της επίθεσης είχαν βάλει στόχο διασημότητες υψηλού προφίλ με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ποιοι λογαριασμοί έχουν επηρεαστεί.



Η παραβίαση στο σύστημα της υπηρεσίας ήταν εφικτή εξαιτίας μιας ευπάθειας που υπήρχε στο λογισμικό της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η ευπάθεια εντοπίστηκε στη Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API), αλλά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει έκτοτε διορθωθεί. Στο μήνυμα που απέστειλε η εταιρεία στα «θύματα» προειδοποιεί ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν «ιδιαίτερη προσοχή» σε τυχόν απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις, κείμενα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Instagram έχει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, ενώ περίπου 300 εκατομμύρια από αυτούς χρησιμοποιούν την υπηρεσία τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. newsbeast loading…

