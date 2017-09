Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία ακόμα δράση πραγματοποιήσαμε στον εξωτερικό χώρο της Βιβλιοθήκης μας για να παίξουμε με την… ισορροπία και να ανακαλύψουμε τη σημασία της!Έτσι, στους 29 μικρούς μηχανικούς ηλικίας από 5 έως 9 ετών, ανατέθηκε μια «ειδική αποστολή»: να δημιουργήσουν ενώσεις και κατασκευές που καταφέρνουν να ΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ! Αρχικά, για την εξοικείωση με την έννοια της ισορροπίας και του κέντρου βάρους, η αρχιτέκτονας και εμψυχώτρια της δράσης Δέσποινα Βανιώτη κάλεσε σε ένα μεγάλο κύκλο την κεφάτη παρέα και έδωσε το σύνθημα της έναρξης των… ασκήσεων ισορροπίας!Είτε με κουτσό και με τα χέρια μπροστά, είτε σαν τους πελαργούς και με τα χέρια ανοιχτά, είτε στις μύτες των ποδιών και με τα χέρια τους ψηλά, κορίτσια και αγόρια δοκίμασαν την ισορροπία τους μέσα από τις πιο απίθανες και διασκεδαστικές κινήσεις! Όμως, πόσο εύκολο είναι να ισορροπήσει κανείς με ένα πολυσέλιδο λογοτεχνικό βιβλίο επάνω στο κεφάλι του; Με σκοπό να απαντήσουν στην παιχνιδιάρικη ερώτηση της εμψυχώτριας, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και, τοποθετώντας στο κεφάλι βιβλία της βιβλιοθήκης, δοκίμαζαν να περπατούν με γρήγορα και χοροπηδηχτά βήματα! Ένα πλήθος από γέλια συνόδευε κάθε πτώση του βιβλίου, ενώ παλαμάκια επικροτούσαν με ενθουσιασμό κάθε καλή προσπάθεια ισορροπίας.













Αμέσως έπειτα, τα μανίκια σηκώθηκαν και οι μικροί μηχανικοί με δημιουργικό ενθουσιασμό πήραν στα χέρια τους τα υλικά που δόθηκαν στη διάθεσή τους (χάρτινα ποτήρια, πολύχρωμα χαρτιά, κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόρους κ.α.) και άρχισαν να… οικοδομούν με όρεξη και εφευρετικότητα ψηλές κατασκευές με κύριο μέλημά τους τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια.Η πολυμήχανη παρέα, μέσα από μικρές ομάδες, συνεργάστηκε αρμονικά, αντάλλαξε ιδέες και γνώμες, αντιμετώπισε προβλήματα ισορροπίας και βρήκε πολλές και πρωτότυπες λύσεις ως προς τη λειτουργία της ισορροπίας. Η δράση είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας γιατί ο άνεμος δε στάθηκε σύμμαχος και απειλούσε συνεχώς το κέντρο βάρους των κατασκευών. Ωστόσο, η πλούσια φαντασία και η δημιουργική διάθεση των παιδιών είχαν ως αποτέλεσμα σύνθετες ενώσεις και ένα σύνολο κατασκευών πρωτότυπο, διασκεδαστικό και πλήρως…. ισορροπημένο!

Ευχαριστούμε ολόψυχα την αρχιτέκτονα Δέσποινα Βανιώτη για την πολύτιμη συμβολή της προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η δράση.

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 1st, 2017 at 23:10 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.