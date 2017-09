Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Πάνω από 140.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν νέα περικοπή-σοκ στο ΕΚΑΣ το 2018, καθώς κόβονται άλλα 238 εκατ. ευρώ από το επίδομα και θα πληρωθούν μόλις 85 εκατ. ευρώ για όσους συνεχίσουν να το λαμβάνουν και την επόμενη χρονιά.



Οι δικαιούχοι σήμερα είναι περίπου 210.000 και θα μείνουν για το 2018 περίπου οι 70.000. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η μείωση του ΕΚΑΣ και η απόφαση που θα καθορίζει πόσα και ποιοι θα χάσουν από το βοήθημα αυτό είναι ένα από τα προαπαιτούμενα που έβαλε η τρόικα στη δεύτερη αξιολόγηση που θα πρέπει να εφαρμοστεί από το υπουργείο Εργασίας ως το Νοέμβριο με έκδοση απόφασης η οποία θα έχει άμεση ισχύ από την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2018 που θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Τα νέα κριτήρια θα μειώνουν και τα όρια εισοδήματος αλλά και τα ποσά του ΕΚΑΣ, καθώς αυτό το μικτό σύστημα περικοπής το έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση.



Μείωση 50% Παράλληλα προκειμένου να βγει η μεγάλη περικοπή των 238 εκατ. ευρώ μελετάται και η μείωση των ποσών του ΕΚΑΣ. Φέτος μειώθηκαν κατά 50% και το μεγαλύτερο ποσό είναι 115 ευρώ το μήνα, ενώ το μικρότερο 29 ευρώ. Αναμένεται να έρθει και νέα μείωση στα ποσά του ΕΚΑΣ για το 2018 γιατί αυτό με νόμο (4393/2016) ψήφισε η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή αδειάζει και το πουγκί των αντισταθμιστικών μέτρων που ισχύουν πλέον για λίγους από όσους μένουν χωρίς ΕΚΑΣ. Ελεύθερος Τύπος loading…

