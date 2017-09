Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Δεκαέξι «καραμπινάτες» περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε στοχευμένες έρευνες. Μεταξύ αυτών είναι η περίπτωση δημοσιογράφου ελεύθερου επαγγελματία που απέκρυψε εισοδήματα της τάξης των 518.000 ευρώ, διαφημιστική ΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4,3 εκατ. ευρώ, εκδοτική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 880.000 ευρώ, διοργανωτής γάμων δεν δήλωσε 1,3 εκατ. ναυτιλιακή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ. ατομική επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μαρούσι βρέθηκε με αδήλωτο εισόδημα περίπου 2,9 εκατ. ευρώ κ.λπ.



Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι σημαντικότερες υποθέσεις στοχευμένης έρευνας, που προέκυψαν κατόπιν διασταύρωσης στοιχείων και πληροφοριών και ολοκληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) είναι: 1. Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Αμαρουσίου με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 €. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 €. 2. Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75€. 3. Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94€. 4. Τυπογραφική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 €. 5. Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου στην περιοχή του Πειραιά έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 €. 6. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 €. 7. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στην περιοχή των βορείων προαστίων, βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 1.321.254,79€.



8. Ελεύθερος επαγγελματίας (Δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01€, ενώ δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 9.542,68 €. 9. Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού στην περιοχή της Χαλκίδας εντοπίσθηκε να μην έχει υποβάλλει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ύψους 1.964.586,37 €. 10. Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο καυσίμων δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 55.623,28 €. 11. ΑΒΕΕ Επεξεργασίας Γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δε ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα, καθαρής αξίας 119.388,50 €. 12. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαφημίσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 €. Επιπλέον, εντοπίσθηκε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ως συναυτουργός, εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 €. 13. Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων στην περιοχή της Πάτρας εντοπίσθηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία καταχωρούσε ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, αποκρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 € και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 €. 14. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 €, χωρίς να αντίστοιχη υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 15. Εκδοτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 884.120,20 €. 16. Ναυτιλιακή εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, που δραστηριοποιείται σε νησί του νομού Κυκλάδων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. κατά ποσό φόρου ύψους 332.204,57€. iefimerida loading…

