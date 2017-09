Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Όλοι έχουμε φάει το κλασικό κουλούρι Θεσσαλονίκης, μία γεύση που μας συνοδεύει από τα παιδικά μας χρόνια. Ένα σνακ για όλες τις ώρες που μπορούμε να το συνοδεύσουμε με πολλά και διάφορα αλλαντικά ή τυριά. Θα σας δείξουμε τη συνταγή και το τρόπο για να φτιάξετε μόνοι σας το δικό σας κουλούρι Θεσσαλονίκης. Δείτε τα υλικά που χρειάζονται για τη συνταγή 15 γρ. νωπή μαγιά ή 1 1/2 κουταλάκι ξερή

2 1/2 φλιτζάνια ζεστό νερό

1 κιλό σκληρό αλεύρι 1/3 του φλιτζανιού ζάχαρη

1/4 του φλιτζανιού σπορέλαιο

2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι 400 γρ. σουσάμι Εκτέλεση Σε ένα μπολ διαλύετε τη μισή μαγιά με 1/2 φλιτζάνι ζεστό νερό, ρίχνετε 2-3 κουταλιές αλεύρι έτσι ώστε να αποκτήσετε ένα χυλό. Αφήνετε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος για 24 ώρες. Λίγο πριν ξεκινήσετε το ζύμωμα διαλύετε την υπόλοιπη μαγιά σε 1/2 φλιτζάνι χλιαρό νερό, ανακατεύετε μέσα 2-3 κουταλιές αλεύρι και αφήνετε το μείγμα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει για 15′. Κοσκινίζετε τα 3/4 του υπόλοιπου αλευριού μαζί με το αλάτι σε μια λεκάνη ζυμώματος και κάνετε στο κέντρο μια λακουβίτσα. Ρίχνετε μέσα τη ζάχαρη, το λάδι, τα δύο μείγματα με μαγιά και το υπόλοιπο νερό. Ζυμώνετε παίρνοντας το αλεύρι λίγο, λίγο από τριγύρω και προσθέτοντας όσο ακόμα χρειασθεί, για να γίνει μια ζύμη σφικτή και εύπλαστη. Σκεπάζετε και αφήνετε τη ζύμη να ξεκουραστεί σε ζεστό μέρος, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Στη συνέχεια πατάτε τη ζύμη να ξεφουσκώσει και ζυμώνετε για 5′. Παίρνετε κομμάτια ζύμης σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και πλάθετε κορδόνια στο πάχος του μικρού σας δαχτύλου. Τα βουτάτε γρήγορα σ’ ένα μπολ με νερό και τα τυλίγετε μέσα στο σουσάμι. Πατήστε τις δύο άκρες να κολλήσουν στο σχήμα του κουλουριού και τα απλώνετε σε αντικολλητικό χαρτί φούρνου που έχετε στρώσει πάνω σε ταψί ρηχό. Ψήνετε τα κουλούρια στους 220° C για 10′-15′ μέχρι να ροδοκοκκινίσουν εξωτερικά και να μείνουν μαλακά στο εσωτερικό τους. Τα αφήνετε να κρυώσουν και τα σερβίρετε. Όσα κουλούρια σας περισσέψουν μπορείτε να τα κλείσετε σε πλαστική σακούλα και να τα βάλετε στην κατάψυξη όπου μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα για αρκετούς μήνες. infomust loading…

