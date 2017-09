Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μαουρίτσιο Ζοζέ ντα Σιλβέιρα Zούνιορ (ή πιο απλά Μαουρίτσιο). Ο Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον «δικέφαλο» του Βορρά διάρκειας τριών χρόνων, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται σε 1,3 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μαουρίτσιο Ζοζέ ντα Σιλβέιρα Zούνιορ με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Ο Μαουρίτσιο γεννήθηκε στο Σάο Χοσέ ντος Κάμπος, πόλη της πολιτείας του Σάο Πάολο στην Βραζιλία, στις 21 Οκτωβρίου του 1988. Έμαθε τα μυστικά του αθλήματος στην Κορίνθιανς, αλλά το 2006 σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Φλουμινένσε τον απέκτησε και μάλιστα τον έριξε αμέσως στα βαθιά. Στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν μέτρησε 20 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Την επόμενη χρονιά ανέβηκε στους 33 αγώνες, ενώ πέτυχε και το πρώτο τέρμα της καριέρας του. Όλα έμοιαζαν ιδανικά. Και ξαφνικά τα δεδομένα άλλαξαν. Ο χρόνος του μειώθηκε και η λέξη εξέλιξη αντικαταστάθηκε με τη στασιμότητα. Κάτι που ο ίδιος σιχαινόταν. Γι’ αυτό και τις πρώτες μέρες του 2009 αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα. Άφησε την πατρίδα του και μετακόμισε στην Ρωσία. Η Σπαρτάκ Μόσχας και η Τέρεκ Γκρόζνι είχαν κάνει πρόταση για την απόκτηση του. Εκείνος, επέλεξε την αντισυμβατική οδό. Απαρνήθηκε την κοσμοπολίτικη Μόσχα και αποφάσισε να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας. Τόλμησε και δικαιώθηκε. Προσαρμόστηκε άμεσα κι έγινε ο ηγέτης της ομάδας. Έμεινε στο Γκρόζνι για πέντε σεζόν, φόρεσε συνολικά 197 φορές την φανέλα της ομάδας, πέτυχε 33 γκολ και έγινε ένα από τα αγαπημένα παιδιά τόσο των φιλάθλων όσο και του προέδρου της ομάδας, Ραμζάν Καντίροφ. Μάλιστα, ενώ αρχικά είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, το επέκτεινε για άλλα δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2016 έκρινε πως ήρθε και πάλι η στιγμή για μία νέα σελίδα στην καριέρα του.



Ήθελε κάτι μεγαλύτερο από την Τέρεκ. Κάτι όπως η Ζενίτ που του πρόσφερε την πρόκληση, την οποία αναζητούσε. Υπέγραψε αρχικά συμβόλαιο για έξι μήνες, αλλά μετά την ολοκλήρωσή του, οι άνθρωποι της ομάδας συμφώνησαν μαζί του για άλλα τρία χρόνια, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εισηγήθηκε την παραμονή του στο ρόστερ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, πέτυχε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μία ασίστ. Τον Ιούνιο του 2017 έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του με την Ζενίτ κι έπειτα από πολλές προσφορές που δέχθηκε από διάφορες ομάδες, επέλεξε τον ΠΑΟΚ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 1st, 2017 at 16:08 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.