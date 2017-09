Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ αποφάσισε να προχωρήσει σε επανέκδοση του περιοδικού της «Ραδιοτηλεόρασης.



Το περιοδικό θα εκδίδεται δωρεάν, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ στη σημερινή του συνεδρίαση.



Επιπλέον, αποφασίστηκε να επαναλειτουργήσει το κλειστό κτίριο της Μουρούζη και να ξεκινήσει τη λειτουργία στούντιο. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 1st, 2017 at 22:10 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.