Στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση

στον 8ο όμιλο και να εξασφαλίσει, εκτός απροόπτου, την πρόκριση στα μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέταξε δυο βαθμούς στο Φάληρο απέναντι στην Εσθονία, που με αποθέωση του κατενάτσιο πήρε το 0-0, απέναντι πάντως σε μια «χλωμή» ελληνική ομάδα. Κι αν η κατάσταση παραμένει ακόμη υπό διαχείριση στον όμιλο, αυτό η Εθνική το οφείλει στην… Κύπρο, που με μια μεγαλειώδη ανατροπή επέστρεψε από το 0-2 στην έδρα της για να νικήσει τη Βοσνία με 3-2 και να κρατήσει τη «γαλανόλευκη» στη δεύτερη θέση του γκρουπ, με δύο βαθμούς διαφορά από τους Βαλκάνιους. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο κύλησε με τους διεθνείς να ψάχνουν το κεφάλι του Απόστολου Βέλλιου, ο οποίος ανάγκασε μόλις στο 4ο λεπτό τον Ακσάλου σε δύσκολη απόκρουση στην αριστερή γωνία του, μετά τη σέντρα του Τζαβέλλα.

Ακολούθως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να απειλήσει πριν από το 28΄, όταν σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη η κεφαλιά του Μανωλά βρήκε τον Εσθονό τερματοφύλακα να αντιδρά ενστικτωδώς αλλά σωτήρια. Στο 30΄ ένα καλό σουτ του ιδιαίτερα «ορεξάτου» Τάσου Δώνη έφυγε άουτ και κάπου εκεί ξεθύμανε η επιθετική δραστηριότητα της Εθνικής στα πρώτα 45 λεπτά, καθώς Φορτούνης και Μάνταλος δεν έπαιρναν πρωτοβουλίες, ενώ οι πέντε αντίπαλοι αμυντικοί (3 στόπερ) δημιουργούσαν… συμφόρηση πέριξ κι εντός της εσθονικής περιοχής. Ίδια γεύση και στην επανάληψη, με την Ελλάδα να μη βρίσκει ρυθμό, να μην έχει εμπνεύσεις και τους κατ΄ εξοχήν δημιουργικούς παίκτες της να μένουν στα «ρηχά». Η περιοχή των Εσθονών ήταν απροσπέλαστη για τους διεθνείς, που μπορούσαν να μπουν σε αυτή μόνο με στημένες μπάλες καθώς οι Έλληνες μέσοι δεν πατούσαν σε αυτή. Ως εκ τούτου, οι παίκτες του Σκίμπε δεν έκαναν ούτε μια ευκαιρία (!) και μοιραία οι βαθμοί «πέταξαν». ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιράν Λιανί (Ισραήλ) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος – Τενίστε, Κλάβαν ΕΛΛΑΔΑ (Μίχαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Ρέτσος, Μανωλάς, Κ. Παπαδόπουλος (65΄ Σταφυλίδης), Τζαβέλλας, Τζιόλης, Ζέκα, Μάνταλος (80΄ Μπακασέτας), Φορτούνης, Δώνης, Βέλλιος (70΄ Διαμαντάκος). ΕΣΘΟΝΙΑ (Μάρτιν Ρέιμ): Ακσάλου, Μπαράνοφ, Γιάαγκερ, Κλάβαν, Τενίστε, Κάιτ, Ντιμίτριεφ (81΄ Αντόνοφ), Καλάστε (89΄ Μίλερ), Ζενιόφ, Κρούγκλοφ, Άνιερ (90΄+3 Ταμ). Το πρόγραμμα της 7ης και της 8ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2018 στην ευρωπαϊκή ζώνη έχει ως εξής:



1ος όμιλος

Λουξεμβούργο-Λευκορωσία 1-0

(60΄ Ντα Μότα Γαλλία-Ολλανδία 4-0

(14΄ Γκριεζμάν, 73΄,88΄ Λεμάρ, 90΄+1 Εμπαπέ) Βουλγαρία-Σουηδία 3-2

(12΄ Μανόλεφ, 33΄ Κονσταντίνοφ, 79΄ Τσότσεφ – 28΄ Λούστινγκ, 44΄ Μπεργκ)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γαλλία 7 5-1-1 15-5 16

Σουηδία 7 4-1-2 14-7 13

Βουλγαρία 7 4-0-3 12-14 12

Ολλανδία 7 3-1-3 17-6 10

Λευκορωσία 7 1-2-4 4-12 5

Λουξεμβούργο 7 1-1-5 7-17 4



2ος όμιλος

Πορτογαλία-Νήσοι Φαρόε 5-1

(3΄,28΄πεν,65΄Ρονάλντο, 58΄ Καρβάλιο, 85΄ Ολιβέιρα – 38΄ Μπάλντβινσον) Ουγγαρία-Λετονία 3-1

(6΄ Κάνταρ, 26΄ Σάλαϊ, 68΄ Σολοβιόνς – 40΄ Φρεϊμάνις) Ελβετία-Ανδόρα 3-0

(43΄,63΄ Σεφέροβιτς, 67΄ Λιχτστάινερ)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ελβετία 7 7-0-0 15-3 21

Πορτογαλία 7 6-0-1 27-4 18

Ουγγαρία 7 3-1-3 11-8 10

Νήσοι Φαρόε 7 1-2-4 3-15 5

Ανδόρα 7 1-1-5 2-16 4

Λετονία 7 1-0-6 3-15 3



3ος όμιλος

Σαν Μαρίνο-Β. Ιρλανδία 1/9

Νορβηγία-Αζερμπαϊτζάν 1/9

Τσεχία-Γερμανία 1/9

Αζερμπαϊτζάν-Σαν Μαρίνο 4/9

Β. Ιρλανδία-Τσεχία 4/9

Γερμανία-Νορβηγία 4/9



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γερμανία 6 6-0-0 27-1 18

Β. Ιρλανδία 6 4-1-1 11-2 13

Τσεχία 6 2-3-1 9-5 9

Αζερμπαϊτζάν 6 2-1-3 3-9 7

Νορβηγία 6 1-1-4 6-10 4

Σαν Μαρίνο 6 0-0-6 1-30 0 4ος όμιλος

Γεωργία-Ιρλανδία 2/9

Σερβία-Μολδαβία 2/9

Ουαλία-Αυστρία 2/9

Ιρλανδία-Σερβία 5/9

Αυστρία-Γεωργία 5/9

Μολδαβία-Ουαλία 5/9



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Σερβία 6 3-3-0 13-7 12

Ιρλανδία 6 3-3-0 8-4 12

Ουαλία 6 1-5-0 9-5 8

Αυστρία 6 2-2-2 9-8 8

Γεωργία 6 0-3-3 6-10 3

Μολδαβία 6 0-2-4 4-15 2



5ος όμιλος

Καζακστάν-Μαυροβούνιο 1/9

Ρουμανία-Αρμενία 1/9

Δανία-Πολωνία 1/9

Αρμενία-Δανία 4/9

Πολωνία-Καζακστάν 4/9

Μαυροβούνιο-Ρουμανία 4/9 Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Πολωνία 6 5-1-0 15-7 16

Μαυροβούνιο 6 3-1-2 14-7 10

Δανία 6 3-1-2 10-6 10

Ρουμανία 6 1-3-2 7-7 6

Αρμενία 6 2-0-4 7-14 6

Καζακστάν 6 0-2-4 4-16 2 6ος όμιλος

Σλοβακία-Σλοβενία 1/9

Λιθουανία-Σκωτία 1/9

Μάλτα-Αγγλία 1/9

Αγγλία-Σλοβακία 4/9

Σλοβενία-Λιθουανία 4/9

Σκωτία-Μάλτα 4/9



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Αγγλία 6 4-2-0 10-2 14

Σλοβακία 6 4-0-2 12-4 12

Σλοβενία 6 3-2-1 6-3 11

Σκωτία 6 2-2-2 9-10 8

Λιθουανία 6 1-2-3 6-11 5

Μάλτα 6 0-0-6 2-15 0 7ος όμιλος

Αλβανία-Λιχτενστάιν 2/9

Ισραήλ-ΠΓΔΜ 2/9

Ισπανία-Ιταλία 2/9

Ιταλία-Ισραήλ 5/9

Λιχτενστάιν-Ισπανία 5/9

ΠΓΔΜ-Αλβανία 5/9



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ισπανία 6 5-1-0 21-3 16

Ιταλία 6 5-1-0 18-4 16

Αλβανία 6 3-0-3 7-8 9

Ισραήλ 6 3-0-3 9-12 9

ΠΓΔΜ 6 1-0-5 8-13 3

Λιχτενστάιν 6 0-0-6 1-24 0



8ος όμιλος

Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-2

(65΄ Χριστοφή, 67΄ Λαμπάν, 76΄ Σωτηρίου – 33΄ Σούνιτς, 44΄ Βίσκα) Βέλγιο-Γιβραλτάρ 9-0

(16΄ Μέρτενς, 18΄,61΄,67΄ Μουνιέ, 21΄,38΄,84΄πεν. Λουκάκου, 27΄ Βίτσελ, 35΄ Αζάρ)

ΕΛΛΑΔΑ-Εσθονία 0-0

Εσθονία-Κύπρος 3/9

ΕΛΛΑΔΑ-Βέλγιο 3/9

Γιβραλτάρ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3/9



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Βέλγιο 7 6-1-0 33-2 19

ΕΛΛΑΔΑ 6 3-4-0 10-3 13

Βοσνία 7 3-2-2 15-8 11

Κύπρος 7 3-1-3 8-11 10

Εσθονία 7 1-2-4 5-17 5

Γιβραλτάρ 7 0-0-7 3-33 0



9ος όμιλος

Φινλανδία-Ισλανδία 2/9

Ουκρανία-Τουρκία 2/9

Κροατία-Κόσοβο 2/9

Κόσοβο-Φινλανδία 5/9

Ισλανδία-Ουκρανία 5/9

Τουρκία-Κροατία 5/9 Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Κροατία 6 4-1-1 11-2 13

Ισλανδία 6 4-1-1 9-6 13

Τουρκία 6 3-2-1 11-6 11

Ουκρανία 6 3-2-1 9-5 11

Φινλανδία 6 0-1-5 4-10 1

Κόσοβο 6 0-1-5 3-18 1 Οι εννέα ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση του ομίλου τους θα προκριθούν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Οι οκτώ καλύτερες δεύτερες θα παίξουν αγώνες μπαράζ, για να προκριθούν στο Μουντιάλ άλλες τέσσερις ομάδες. Η προκριματική φάση θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου του 2017, ενώ οι αγώνες μπαράζ θα γίνουν το Νοέμβριο του ίδιου έτους. in

