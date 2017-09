Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Το παγωτό είναι συνώνυμο του καλοκαιριού, ωστόσο, αυτή η λαχταριστή λιχουδιά συνεχίζει να βρίσκεται μαζί μας και τον χειμώνα χάρη στα παγωτατζίδικα που το προσφέρουν φρέσκο και λαχταριστό. Αν είστε λάτρεις του παγωτού και πραγματικά δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό, η έρευνα της Γιοσίκο Κόγκα είναι για εσάς.



Τι προτείνει; Να τρώτε παγωτό για πρωινό. Ναι, αφήστε τα δημητριακά και τις φρυγανιές στην άκρη και πιάστε το παγωτό. Η Κόγκα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Kyorin του Τόκιο, διαπίστωσε πως η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει την εγρήγορση και τις ψυχικές επιδόσεις, όπως αναφέρει το Excite News και αναμεταδίδει ο Independent. Η καθηγήτρια συνέκρινε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων που είχαν προτιμήσει παγωτό να φάνε παγωτό μετά το ξύπνημα με εκείνων που επέλεξαν κάτι διαφορετικό. Μετά από μια σειρά ψυχικών ασκήσεων, η ομάδα που κατανάλωσε παγωτό είχε καλύτερους χρόνους αντίδρασης και ήταν σε θέση να επεξεργαστεί καλύτερα πληροφορίες, ενώ είχε και μεγαλύτερη εγρήγορση.



Η Κόγκα επανέλαβε τη διαδικασία δίνοντας στους συμμετέχοντες ένα ποτήρι κρύο νερό αντί για παγωτό και διαπίστωσε πως και πάλι πως όταν είχαν καταναλώσει παγωτό τα επίπεδα ήταν πιο αυξημένα. Αλλοι ερευνητές χωρίς να θέλουν να «σκάσουν»… τη φούσκα της Κόγκα, φαίνονται να μην έχουν πειστεί από την έρευνά της. Η Κέιτι Μπέιρφουτ, διδάκτωρ ερευνητής Διατροφικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιου του Reading, δήλωσε στη έρευνα πως τα ευρήματα υπογραμμίζουν απλά τη διαφορά κατανάλωσης και μη πρωινού. Οπως εξηγεί, «ο εγκέφαλος χρειάζεται τη γλυκόζη και ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα αυτής θα βοηθούσε σημαντικά τη νοητική ικανότητα σε σύγκριση με ένα “νηφάλιο” εγκέφαλο. Αυτό, ωστόσο, δεν επιτρέπει την κατανάλωση επιδορπίου για πρωινό». iefimerida loading…

