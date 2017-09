Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Χωρίς κανένας να το περιμένει ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να προχωρήσει, μία μέρα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, σε τρεις πολύ σημαντικές προσθήκες. Αν και όλες οι πληροφορίες ανέφεραν ότι με την απόκτηση του Αντονί Μουνιέ, οι Πράσινοι θα ολοκλήρωναν το ρόστερ τους για φέτος, λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή και η απόκτηση του Όσκαρ Χίλιεμαρκ.



Ποιος, όμως, είναι ο άνθρωπος που «τρέχει» τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Τριφυλλιού με επιτυχία και εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες του Μαρίνου Ουζουνίδη; Πρόκειται για τον ίδιο τον μάνατζερ του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος στην ουσία έχει αναλάβει τον άτυπο ρόλο του τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους, μετά την παραίτηση του Νίκου Λυμπερόπουλου και στην ουσία έχει «υπογράψει» όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου. Όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις, ο μάνατζερ του Μαρίνου Ουζουνίδη τις δούλεψε όλες απευθείας από την Ιταλία, όπου ήταν εγκατεστημένος από την περασμένη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, του Αντονί Μουνιέ προχώρησε ουσιαστικά από τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, μιας και στην τελευταία επαφή των δύο πλευρών (την προηγούμενη Πέμπτη) διαπιστώθηκε απαγορευτική απόσταση στο οικονομικό. Όμως, παρουσιάστηκε απρόσμενη ανατροπή, μιας και ο παίκτης δεν πήρε όσα ζητούσε από τη Ναντ (ρόλο στην ομάδα και συμβόλαιο), με αποτέλεσμα ο Γάλλος ατζέντης να ενοχλήσει ξανά την πλευρά του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν το deal.



Η «χρυσή τομή» βρέθηκε εύκολα, μιας και στον παίκτη εξηγήθηκε ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Παναθηναϊκό, ενώ όσον αφορά το οικονομικό ο ποδοσφαιριστής «έπεσε» όσο χρειαζόταν για να τον ικανοποιήσουν οι Πράσινοι. Κάπως έτσι «πάγωσε» και η περίπτωση του Νίκολα Νίνκοβιτς, την οποία επίσης είχε φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο ο μάνατζερ του Μαρίνου Ουζουνίδη, αλλά προτιμήθηκε στο παρά πέντε ο Αντονί Μουνιέ, μετά την επαναπροσέγγιση του ίδιου του παίκτη. Όμως, στις επαφές που έγιναν με την Τζένοα για τον Σέρβο εξτρέμ, έπεσε στο τραπέζι από την ιταλική ομάδα και η περίπτωση του Όσκαρ Χίλιεμαρκ, ο οποίος, αν και αποκτήθηκε πέρυσι έναντι 2,25 εκατ. ευρώ από την Παλέρμο, ήταν εκτός πλάνων. Σημαντικό ρόλο και σε αυτό το deal έπαιξε ξανά ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο οποίος επίσης επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή και τον έπεισε να μετακομίσει στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το πλάνο που έχει στο μυαλό του για την αξιοποίησή του.

