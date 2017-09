Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Πρεμιέρα για τη νέα Porsche Cayenne, που έφτασε αισίως στην 3η κατά σειρά γενιά της και έχει γίνει πλέον πιο κομψή και πιο δυναμική. Αυτό οφείλεται τόσο στην πιο χαμηλή μάσκα της, ενώ η έστω και μικρή αύξηση του μήκους της μαζί με τη μείωση του ύψους και την πιο έντονη κλίση της οροφής κολακεύουν την εικόνα της.



Η σχεδίαση του πίσω μέρους είναι σαφώς επηρεασμένη από την αισθητική της Panamera, κάτι που ισχύει και για το εσωτερικό της. Εδώ ξεχωρίζουν η κεντρική κονσόλα και η οθόνη των 12,3 ιντσών, καθώς και ο νέος πίνακας οργάνων. Με το κεντρικά τοποθετημένο αναλογικό στροφόμετρο και τις δύο οθόνες των 7 ιντσών στα άκρα του που μπορούν να απεικονίζουν ότι θέλει ο οδηγός. Οι χώροι έχουν μεγαλώσει αρκετά -το πορτμπαγκάζ έχει φτάσει τα 770 λίτρα, 100 περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά- παρόλο που το μεταξόνιο έμεινε πρακτικό το ίδιο. Όσο για τον εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ αυτών και ένα νυχτερινής όρασης με θερμική κάμερα. Η ανάρτηση με τα ενεργά αμορτισέρ είναι καινούργια, ενώ με επιπλέον χρέωση είναι διαθέσιμη η πνευματική ανάρτηση αλλά και η τετραδιεύθυνση, καθώς και το σύστημα μείωσης των κλίσεων της Porsche, που χρειάζεται και παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt.



Η καινούργια Porsche Cayenne των 1.965 κιλών (-65 σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) θα είναι αρχικά διαθέσιμη με δύο V6 3.000 κυβικών. Ο βασικός αποδίδει 340 ίππους (0-100 χλμ./ ώρα σε 5,9 δεύτερα με το εξτρά πακέτο Chrono, τελική 245 χλμ./ ώρα), ενώ ο πιο ισχυρός bi-turbo της Cayenne S 450 ίππους (0-100 σε 4,9 δεύτερα με το Chrono, τελική 265 χλμ./ ώρα. Στην πορεία θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις, μεταξύ αυτών και η υβριδική. Η νέα Porsche Cayenne ξεκινά στην Ελλάδα από τις 112.100 ευρώ, ενώ η Cayenne S από 137.300 ευρώ. iefimerida loading…

