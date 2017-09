Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Στον… αστερισμό του Σέρχιο Αραούχο ζουν σχεδόν στην ΑΕΚ, με την πολυαναμενόμενη άφιξή του στην Αθήνα να είναι το κεντρικό θέμα, αλλά οι επιτελείς της ομάδας δεν ασχολούνται μόνο με αυτό. Η ανάγκη για απόκτηση στόπερ μοιάζει επιτακτική και δεδομένης της πίεσης, λόγω του ότι τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, την κάνει και εξαιρετικά δύσκολη.



Όσον αφορά τον «Τσίνο», τα δεδομένα είναι απλά: Η Ένωση θα τον έχει στις τάξεις της για την προσεχή σεζόν ως δανεικό, αλλά η Λας Πάλμας δεν δέχθηκε να υπάρχει οψιόν, προκειμένου να τον εντάξει μόνιμα στις τάξεις της. Παρόλα αυτά, ο Αραούχο είναι ένας παίκτης που περιμένουν πώς και πώς οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί. Ο Αργεντινός επιθετικός αναμένεται στις 20.40 επί ελληνικού εδάφους, με πτήση από το Μιλάνο. Άνθρωποι της ΑΕΚ θα τον υποδεχθούν μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει, ενώ δεδομένη είναι και η παρουσία κόσμου. Σημαντική η απόκτηση στόπερ Και μπορεί το θέμα του επιθετικού στην ΑΕΚ να λύθηκε, έστω και για αυτήν τη σεζόν, αλλά ταυτόχρονα «τρέχει» και εκείνο του στόπερ. Μέχρι και λίγες ώρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου- για ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο- παίκτης για το κέντρο της άμυνας δεν έχει αποκτηθεί. Και αυτό μόνο βολικό δεν είναι για τα σχέδια του μανόλο Χιμένεθ…



Ο Ισπανός τεχνικός έχει επιλέξει το 3-5-2 για όλα τα σημαντικά ματς (σε Ευρώπη και Ελλάδα), κάτι που δύσκολα θα υπηρετηθεί με την ένδεια που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στα στόπερ. Ο Τσιγκρίνσκι θα μείνει για κάποιο διάστημα εκτός δράσης, λόγω της επέμβασης στο χέρι, ο Λαμπρόπουλος ακόμη δεν είναι έτοιμος για να πάρει «γεμάτα» παιχνίδια, ενώ ο Τζανετόπουλος δεν θεωρείται σημαντικός για τα πλάνα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χιμένεθ ζήτησε να μην δοθεί δανεικός, ενώ ο Γιαννούτσος θεωρείται άπειρος να… σηκώσει το βάρος. Υπάρχει και ο Γιόχανσον, που παίζει κάποιες φορές στα στόπερ, αλλά και ο Σουηδός είναι «φευγάτος». Οι λύσεις που υπάρχουν για τη μεταγραφική ενίσχυση στην ένωση είναι οι εξής: οι Κοσάνοβιτς και Ντάγκλας, Μάνουσον και Τσίκο. Οι τρεις πρώτοι είναι οι βασικοί υποψήφιοι, αλλά δεν αποκλείεται και κάποιο όνομα που δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 1st, 2017 at 11:04 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.