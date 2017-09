Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Στα τρία χρόνια μόνιμης σχέσης αρχίζουν να ξενοκοιτάνε και οι δύο σύντροφοι σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας που ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις, Illicit Encounters.



Στην έρευνα απάντησαν 800 χρήστες της ιστοσελίδας, που έχουν απατήσει τους συντρόφους τους, και ήταν ξεκάθαρο: Άντεξαν μόλις λίγα χρόνια πριν βγουν ξανά σε αναζήτηση άλλου σεξουαλικού συντρόφου. Κατά μέσο όρο οι άντρες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να βρουν ταίρι ήταν παντρεμένοι τρία χρόνια και πέντε μήνες, την πρώτη φορά που απάτησαν την γυνίκα τους.



Οι γυναίκες ήταν ακόμα πιο ανυπόμονες: Στα τρία χρόνια και ένα μήνα, απάτησαν τον άντρα τους! Μάλιστα οι γυναίκες είναι εκείνες που καταλαβαίνουν γρηγορότερα εάν ο γάμος τους έχει προβλήματα: Τους παίρνει 15 μήνες συνήθως, ενώ οι άντρες χρειάζονται 18 για να το αντιληφθούν. aftodioikisi loading…

