Σεπτέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με εξαίρεση μία καθίζηση στη 2η περίοδο, όταν είδε διαφορά 19 πόντων να μειώνεται στους 2,

η Εθνική ήταν η απόλυτη κυρίαρχος απέναντι στην Ισλανδία, 90-61, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της, στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ.



Διαβάστε τι έγινε στα άλλα ματς του 1ου Ομίλου

Ο Νίκος Παππάς πέτυχε τους 9 από τους 20 πόντους του στα τελευταία 2 λεπτά της 1ης περιόδου, σταθερή αξία ο Πρίντεζης με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 8 «σκουπίδια» μάζεψε ο Μπουρούσης (7π.). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόσφερε θέαμα στην 3η περίοδο με εντυπωσιακά καρφώματα, σε ένα παιχνίδι που η «γαλανόλευκη» είχε τον απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ και πέτυχε εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Είχε 9 πόντους, όσους και ο Καλάθης, ενώ 10 πρόσθεσε ο Παπανικολάου. Πρώτος σκόρερ των Ισλανδών ο Χαουκούρ Πάλσον με 21 πόντους. Τα 19 λάθη και η αστοχία από τη γραμμή των βολών θα είναι τομείς που θα απασχολήσουν τον Κώστα Μίσσα και τους παίκτες του, πριν τον δυσκολότερο αγώνα στην Α΄ φάση, το ερχόμενο Σάββατο (2/9, 16:30) με τη χάλκινη του Ευρωμπάσκετ 2015 και πρωταθλήτρια Ευρώπης 2013, Γαλλία. Με Καλάθη, Σλούκα στην περιφέρεια, Παπανικολάου και Πρίντεζη στο «3» και στο «4» αντίστοιχα και τον Μπουρούση στο «5» παρέταξε την αρχική πεντάδα ο Μίσσας. Οι δύο ομάδες πήγαν από την αρχή σε up tempo παιχνίδι, αλλά ήταν άστοχες και έκαναν λάθη. Οι Ισλανδοί ευστόχησαν στο πρώτο από τα πέντε τρίποντα που είχαν επιχειρήσει με τον Πάλσον να μειώνει σε 5-7. Ο Πρίντεζης κρατούσε την Eθνική σε πρωτοπορία με δικούς του πόντους, ο Μπουρούσης είχε σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ (3) με το 8-13 να διαμορφώνει ο Παπανικολάου. Έκτοτε, ο Νίκος Παππάς που είχε μπει αλλαγή στη θέση του Σλούκα (ο Παπαγιάννης αντί του Μπουρούση) αφηνίασε σημειώνοντας 9 πόντους στα τελευταία 2.10΄΄ της 1ης περιόδου, εκ των οποίων οι 6 διαδοχικοί. Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» έκανε σερί 12-0 (από το 8-11) για το 8-23, πριν ο κορυφαίος των Ισλανδών (είχαν 2 ριμπάουντ και 1/6 τρίποντα στα πρώτα 10 λεπτά), Χαουκούρ Πάλσον, μειώσει σε 10-23, για να ευστοχήσει σε buzzer beater τρίποντο ο Παππάς, 10-26 στο 10ο λεπτό. Κι ενώ η Eθνική συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (10-25 στο ημίχρονο), μετά το +19, 10-29 στις αρχές της 2ης περιόδου, η συνέχεια ήταν απογοητευτική: Οι Έλληνες διεθνείς έκαναν 13 λάθη στο ά μέρος, σταματούσαν με φάουλ τους Ισλανδούς που έφτασαν τις 15/19 βολές, ενώ εκείνοι είχαν μόλις 4/10! Ο Πάλσον έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους σε ένα επιμέρους σκορ 21-7 (σερί 12-0 από το 19-33) από την Ισλανδία που μείωσε στους 2, 31-33. Ο Πρίντεζης ξεκόλλησε την Eθνική, 31-35, ενώ ο Σλούκας διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου, 33-37. Με σερί 9-0, το οποίο μοιράστηκαν Παπανικολάου και Καλάθης, η εθνική ξέφυγε με +13, 33-46. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο «3» (Καλάθης, Σλούκας στο «1» και «2», αλλά και Παπανικολάου στο «4») έδωσε ενέργεια και θέαμα με την κινητικότητά του, καρφώνοντας εντυπωσιακά ξανά και ξανά στον αιφνιδιασμό! Εφτασε τους 7 προσωπικούς πόντους (στο τρίτο δεκάλεπτ), όσους είχε και ο Παπανικολάου, με το 40-53 να μετατρέπεται σε 45-61 στο 30΄, μετά από επιμέρους σκορ 12-24 υπέρ των παικτών του Μίσσα. Η Eθνική είχε τον απόλυτο έλεγχο στην 4η περίοδο, με τον Μάντζαρη να ευστοχεί σε τρίποντο για το +20, 54-74! Με νέο καλάθι από τον Παππά, η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +21, 46-67, στο 32ο λεπτό. Διαδικαστικά ήταν τα υπόλοιπα λεπτά, με τον Μπουρούση να κάνει πάρτι στη ρακέτα, τον Παπανικολάου να καρφώνει, για το +29, 59-88 από τον Μάντζαρη και το τελικό, 61-90. Διαιτητές: Γκλίσιτς (Σερβία), Κάτο (Ιαπωνία), Ομπράντοβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) Τα δεκάλεπτα: 10-26, 33-37, 45-61, 61-90 ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Κρέιγκ Πέντερσεν): Χέρμανσον 7, Στέιναρσον, Ακοχ 5, Μπάιρινγκσον 7, Στέφανσον 7, Φρίντρικσον, Βίλιαλμσον 7 (1), Γκούναρσον, Ερμολίνσκι 3, Πάλσον 21 (1), Χλίνασον 2, Μπιόρνσον



ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 9 (1), Μπουρούσης 7, Σλούκας 5 (1), Παππάς 20, Παπαγιάννης, Πρίντεζης 17 (1), Παπανικολάου 10, Μάντζαρης 8 (2), Αγραβάνης, Παπαπέτρου 5 (1), Μπόγρης, Αντετοκούνμπο 9

in.gr

