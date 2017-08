Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Μικρή μείωση στο 21,7% κατέγραψε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάιο του 2017, σε σχέση με τον Απρίλιο (21,8%), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα.



Εξάλλου, τον Ιούλιο του 2017, το επίπεδο της ανεργίας παρέμεινε σταθερό, τόσο στην Ευρωζώνη (9,1%), όσο και στην ΕΕ (7,7%), σε σχέση με τον Ιούνιο. Ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2016 η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10% και 8,5% αντιστοίχως. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο). Συνολικά, τον Ιούλιο καταγράφονται 18,916 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 14,860 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (21,7% το Μάιο) και στην Ισπανία (17,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,9%), στη Γερμανία (3,7%) και στη Μάλτα (4,1%). Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο αριθμός των ανέργων τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 1,035 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 18,1% και στις γυναίκες στο 26,1%.



Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα μειώθηκε τον Μάιο στο 44,4%, έναντι 44,6% τον Απρίλιο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (44,4%), στην Ισπανία (38,6%) και στην Ιταλία (35,5%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερμανία (6,5%). Τον Ιούλιο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 19,1% και στην ΕΕ στο 16,9%. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 31st, 2017 at 18:04 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.