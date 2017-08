Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το φθινόπωρο παρατηρείται έξαρση στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όμως με την κατάλληλη πρόληψη μπορούμε να τις αποφύγουμε. Πρωταγωνιστές στη ζωή μας είναι τα παιδιά. Είναι το μέλλον, η ελπίδα για αλλαγή. Δύο είναι τα πιο βασικά θέματα που πρέπει να τους εξασφαλίσου- με σε υψηλό επίπεδο: η παιδεία και η υγεία. Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των μεθόδων πρόληψης και θεραπείας στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας, παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων, ιδιαίτερα στις παιδικές ηλικίες που το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ανώριμο. Η ανησυχητική έξαρση των αλλεργιών αποτελεί παράγοντα αύξησης της συχνότητας των ΩΡΛ παθήσεων και επηρεάζεται από την κακή διατροφή και τα «πλούσια» σε αλλεργιογόνα παιδικά δωμάτια.



Η αλλεργική ρινίτιδα δημιουργεί ισχυρή προδιάθεση για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και λειτουργεί ερεθιστικά για τα αυτιά, τα ιγμόρεια, τον λαιμό, τους βρόγχους, την τραχεία και τον λάρυγγα. Επίσης, η αναγκαιότητα του παιδικού σταθμού από πολύ μικρή ηλικία, λόγω της αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων μητέρων, οδήγησε σε αύξηση της νοσηρότητας, κυρίως με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού όπως η ωτίτιδα, η αμυγδαλίτιδα, οι ρινίτιδες. Ο συγχρωτισμός με άλλα παιδάκια, ιδιαίτερα τις περιόδους που παρατηρείται έξαρση των λοιμώξεων, οδηγεί σε πολύ συχνές λοιμώξεις. Μερικές από τις βασικές μεθόδους πρόληψης βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα των παιδιών, όπως το συχνό πλύσιμο με νερό και σαπούνι και όχι απλή εφαρμογή αντισηπτικών, η σωστή φροντίδα των νυχιών που εύκολα μαζεύουν μικρόβια, καθώς και η ενίσχυση της διατροφής με φρούτα και λαχανικά. Ας μη λησμονούμε βέβαια και την ευεργετική συνεισφορά του αθλητισμού στη γενικότερη ενίσχυση της υγείας των παιδιών μας. Κρεατάκια και αμυγδαλές Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των προληπτικών μέτρων με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή ακόμα και με χειρουργική αντιμετώπιση. Τα κύρια προβλήματα που έχουν ένδειξη για χειρουργείο στην παιδική ηλικία είναι οι άπνοιες και το ροχαλητό που οφείλονται συνήθως στα μεγάλα κρεατάκια και στις υπερτροφικές αμυγδαλές και σπανιότερα σε ατρησία των ρι- νικών χοανών, η επίμονη παρουσία υγρού στα αυτιά ή οι υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες. Όλα αυτά καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση του παιδιού και από τον ωτορινολαρυγγολόγο ο οποίος, ως ειδικός, θα θέσει την ένδειξη για έγκαιρη και εξατομι- κευμένη χειρουργική αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ώστε να αποφευχθούν χρό- νια προβλήματα υγείας. Συνοψίζοντας, οι μοντέρνες χειρουργικές μέθοδοι είναι σε θέση να διορθώσουν άριστα και δίχως μετεγχειρητική ταλαιπωρία για το παιδί τα προβλήματα αυτά.



Ωστόσο, ο θεμελιώδης στόχος της ιατρικής είναι η πρόληψη. Συν πώς, η παρακολούθηση από τον ειδικό είναι αναγκαία, καθώς οι γνώσεις του επιτρέπουν να δώσει χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την κατανόηση του μηχανισμού και των αιτίων των καθημερινών ΩΡΛ προβλημάτων υγείας. Αυτό θα λειτουργήσει εκπαιδευτικά τόσο για το παιδί ό- σο και για τους γονείς, οι οποίοι με την αγά- πη και την έμπρακτη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης θα βελτιώσουν τη γενικότερη υγεία των παιδιών τους. iefimerida loading…

