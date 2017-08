Αύγουστος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που «χτύπησε» τον Δήμο Γρεβενών, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Γρεβενών Χρήστος Τριγώνης, μιλώντας στον Star-fm.

Ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι αυτή τη φορά το οδικό δίκτυο δεν υπέστη ζημιές. Αυτοί που ..μετρούν τις πληγές τους είναι αμπελουργοί, κυρίως σε Κυρακαλή και ‘Ελατο, και ζήτησε από τον ΕΛΓΑ να αποζημιώσει άμεσα τους πληγέντες…

Ακούστε: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/08/star-fm-trigonis-30-8-2017-l.mp3 Αρχείο mp3

