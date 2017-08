Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές νιώσατε την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τη δημόσια τουαλέτα, αλλά η εικόνα που αντικρίσατε όταν εισήλθατε στο χώρο της ήταν τουλάχιστον αποκρουστική; Αν πιστεύετε ότι ατυχήσατε, πρόκειται για ένα αρκετά σύνηθες γεγονός, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τις γυναικείες τουαλέτες, εκείνες που έχουν το σήμα του κύκλου με τον σταυρό και στις περισσότερες των περιπτώσεων επικρατεί χάος, που δεν δίνει την αίσθηση της απόλυτης καθαριότητας, σας φέρνει σε δύσκολη θέση και σας προκαλεί άγχος και φόβο για την υγεία σας.



Μια από τις κοινές «λύσεις» που έρχονται τότε αυτομάτως στο νου είναι η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου προστατευτικού καλύμματος της λεκάνης ή αλλιώς ενός φράγματος με τη χρήση χαρτιού υγείας, το οποίο πιστεύετε ότι θα σας επιτρέψει να καθίσετε χωρίς να πάθετε τίποτα. Πόσο ασφαλές είναι όμως αυτό τελικά; Την απάντηση έρχεται να δώσει έρευνα που δημοσιεύτηκε στη The Sun, η οποία καταρρίπτει αυτό το δεδομένο και υποστηρίζει ότι αυτή η συνήθεια αυξάνει τις πιθανότητες να κολλήσετε μικρόβια, γιατί το χαρτί είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να δρα απορροφητικά, ακόμα και ως προς τα μικρόβια που αιωρούνται όταν εσείς τραβάτε το καζανάκι και πόσο μάλλον αφήνοντας ανοιχτό το καπάκι της λεκάνης.



Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα αυτή, το υλικό από το οποίο φτιάχνονται τα καπάκια της λεκάνης αποτρέπει την απορρόφηση των υγρών που πέφτουν στην επιφάνειά τους, άρα και την εξάπλωση μικροβίων και βακτηρίων. Αντίστοιχο ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, αφού η καμπύλη τους και η λεία επιφάνειά τους εμποδίζουν τα βακτήρια να κολλήσουν επάνω τους αλλά και γύρω τους. Τέλος, τα μικρόβια δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν επάνω στο γυμνό δέρμα από μόνα τους, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να αρρωστήσετε αν καθίσετε και η επιφάνεια είναι στεγνή. bovary loading…

