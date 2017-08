Αύγουστος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ ήρθε από τον Όλυμπο να απογειώσει την ηλεκτρονική μουσική στο #Reworks Festival 2017 με την κρυστάλλινη γεύση του.

Το Reworks Festival αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μουσικής παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα συναυλιών από τον αφρό, κυρίως της ηλεκτρονικής μουσικής, εργαστήρια, ομιλίες και δωρεάν δρώμενα, που μετατρέπουν και φέτος τη Θεσσαλονίκη σε μια 5ήμερη γιορτή συνδυάζοντας τη σύγχρονη κουλτούρα και προοδευτική σκέψη σε ένα αστικό περιβάλλον. Με πάνω από 900 καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στο φεστιβάλ μέχρι σήμερα, το Reworks Festival είναι το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας από το 2005 που φέτος ανοίγει τις πύλες του στις 13-17 Σεπτεμβρίου. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ θα δώσει το παρόν στο μεγάλο μουσικό event και σας περιμένει όλους εκεί!

Λίγα λόγια για το ΔΙΟΣ

Από το 2012, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ πηγάζει από τον Όλυμπο, ακολουθεί τα υψηλότερα standards ασφάλειας και υγιεινής και φτάνει στο ποτήρι σας κρυστάλλινο, με ευχάριστη γεύση μεταφέροντας την αγνότητα και φυσικότητα του Ολύμπου. Κυκλοφορεί σε ανταγωνιστική τιμή και είναι ιδανικό για την καθημερινή ενυδάτωση του οργανισμού σας. Μάθετε περισσότερα στο www.dios.gr και στο https://www.facebook.com/dioswater/

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 31st, 2017 at 19:15 and is filed under ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.