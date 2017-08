Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Στις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η δίκη για τις άθλιες συνθήκες φιλοξενίας και τους θανάτους ζώων στον ζωολογικό κήπο «Ιπποκάμηλος» στα Σαγέικα της Πάτρας.



Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας του Τύπου» παρότι η αστυνομία από τις 21 Αυγούστου έχει κοινοποιήσει έγγραφο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο χώρο και στα υπό αιχμαλωσία ζώα η επιχείρηση λειτουργικά κανονικά όλο αυτό το διάστημα. «Το κλιμάκιο των αστυνομικών που επισκέφθηκε την επιχείρηση επιβεβαίωσε όλα όσα αναφέρονταν στην καταγγελία της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Βρήκαν οστά και κουφάρια ζώων, δύο ζώα με τα άκρα τους δεμένα καθώς και δύο ετοιμοθάνατα αρνιά. Το ένα δεν μπορούσε καν να βαδίσει όταν συνάδελφος επιχείρησε να το μετακινήσει» υποστηρίζει αστυνομική πηγή στην εφημερίδα.



Για την υπόθεση επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ ενώ συνελήφθη ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Η δίκη είχε οριστεί αρχικά στις 25 Αυγούστου όμως αναβλήθηκε για τις 2 Οκτωβρίου. newsbeast loading…

