Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Επί ελληνικού εδάφους «πάτησε» σήμερα το μεσημέρι και μάλιστα 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη του άφιξη του- ο Όσκαρ Χίλιεμαρκ, προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκού.



Τον διεθνή Σουηδό μέσο συνόδευαν ο μάνατζέρ του και η εντυπωσιακή σύζυγός του. Εκ μέρους των «πράσινων» τον υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις αποκάλυψε πως είχε μιλήσει τόσο με τον Νίκλας Χουλτ όσο και με τον Ματίας Γιόχανσον.



«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω για τον Παναθηναϊκό. Πριν έρθω μίλησα με τον Χουλτ και με τον Γιόχανσον, οι οποίοι μου είπαν τα καλύτερα», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο 26χρονος μέσος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά θα κληθεί να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. gazzetta loading…

