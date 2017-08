Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Τα πανέ σκαλοπίνια κοτόπουλου αποκαλούνται «μιλανέζικα» στην διεθνή κουζίνα.



Ιδού η μιλανέζικη συνταγή. Υλικά 4 σκαλοπίνια κοτόπουλο, βιολογικό

2 αυγά

1 ποτηράκι γάλα

1/2 ποτηράκι τριμμένο παξιμάδι

1/4 ποτηριού παρμεζάνα τριμμένη

Λίγο μαϊντανό ψλοκομμένο

Αλάτι και πιπέρι

1 ποτήρι αλεύρι

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Χυμό λεμονιού (προαιρετικά) και φέτες λεμονιού για γαρνίρισμα

Εκτέλεση Ισιώστε καλά τα σκαλοπίνια, χτυπήστε τα μέσα σε διαφάνεια κουζίνας, ρίξτε αλάτι και πιπέρι

Χτυπήστε τα αυγά και το γάλα σε ένα μπολάκι

Σε ένα βαθύ πιάτο βάλτε το αλεύρι

Σε ένα άλλο βάλτε την τριμμένη φρυγανιά, την παρμεζάνα, τον μαϊντανό, ανακατέψτε καλά

Ρολάρετε τα σκαλοπίνια στο αλεύρι, χτυπήστε τα να φύγει το πολύ

Ρολάρετε στη συνέχεια τα σκαλοπίνια μέσα στο αυγό και μετά μέσα στο μείγμα φρυγανιάς

Στο μεταξύ, έχετε ζεστάνει το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά, σε καλό τηγάνι και ψήστε τα σκαλοπίνια για 2 λεπτά από κάθε πλευρά

Ιδανικά συνοδεύονται με μακαρόνια αλλά και με βραστές πατάτες ή φασολάκια βουτύρου iefimerida loading…

