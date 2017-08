Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

«Επανάσταση» στον τομέα της ασφάλειας αεροδρομίων αλλά και δημόσιων κτηρίων μπορεί να φέρει η ανακάλυψη του Νιγηριανού Όσι Αγκάμπι, ο οποίος έμαθε σε έναν υπολογιστή να «μυρίζει» εκρηκτικά! Το εν λόγω σύστημα παρουσιάστηκε στο συνέδριο TEDGlobal στην Τανζανία και έκανε το «γύρο» του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η συσκευή, που ονομάζεται Koniku Kore, μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον σε εγκέφαλο για ρομπότ. Ειδικοί δήλωσαν, όμως, ότι θα είναι δύσκολο ένα τέτοιο σύστημα να κυκλοφορήσει μαζικά στις αγορές του κόσμου. Οι κολοσσοί τεχνολογίας, από την Google στη Μicrosoft, κάνουν το τελευταίο διάστημα αγώνα δρόμου για να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη (AI) που να αντιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. «Η βιολογία είναι τεχνολογία» δήλωσε ο Αγκάμπι, και συμπλήρωσε: «Τα δίκτυα που μαθαίνουν, όλα αντιγράφουν τον εγκέφαλο».

O Αγκάμπι / Φωτογραφία: TEDGlobal Το Koniku Kore είναι ένα κράμα ζωντανών νευρώνων και σιλικόνης, με οσφρητικές δυνατότητες. Με απλά λόγια δηλαδή, ο Αγκάμπι κατάφερε να κατασκευάσει αισθητήρες που αναγνωρίζουν και ανιχνεύουν μυρωδιές.



«Μπορείς να διδάξεις τους νευρώνες όλα όσα θέλεις να κάνουν. Στη δική μας περίπτωση του παρέχουμε έναν υποδοχέα που μπορεί να ανιχνεύσει εκρηκτικά» τόνισε ο δημιουργός του συστήματος, που παράλληλα εξήγησε ότι οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο η συσκευή του θα μπορεί να χρησιμοποιείται διακριτικά σε διάφορα αεροδρόμια ανά τον κόσμο.



Εκτός από εκρηκτικά, όπως αναφέρει το BBC, η συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να ανιχνευτούν ασθένειες.

