Τη ριζική αλλαγής της φορολογίας εισοδήματος προτείνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την τόνωση της κατανάλωσης.



Η πρόταση της ΚΕΕ περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που απέστειλε σήμερα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα: «Η προσπάθεια που έχει γίνει, με κόπο και θυσίες από τους Έλληνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, με τις κατάλληλες γενναίες παρεμβάσεις, με ομοψυχία και συνεννόηση, να βγει επιτέλους από τον εφιάλτη της κρίσης και να μπει σε μια πορεία δυναμικής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου ανήκει σε όλους». Η επιμελητηριακή κοινότητα σημειώνει, ότι μετά από ένα μεγάλο διάστημα ύφεσης και στασιμότητας, η ελληνική οικονομία φαίνεται να επιστρέφει σε θετική πορεία.



Στην πορεία αυτή συμβάλουν μια σειρά από εξελίξεις, όπως η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η καλή πορεία του τουρισμού, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και η καταγραφή σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2016, στο βαθμό που αυξάνει την αξιοπιστία της Ελλάδας έναντι των αγορών. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, τα θετικά αυτά σημάδια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν εφησυχασμό, καθώς παραμένουν κάποια «αγκάθια» που εμποδίζουν την πορεία μετασχηματισμού και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. -Η επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων δεν αποτελεί από μόνη της μέτρο θετικής εξέλιξης της οικονομίας, ιδιαίτερα όταν αυτά στηρίζονται αποκλειστικά σχεδόν στην αύξηση των εσόδων δια της υπερφορολόγησης της οικονομικής δραστηριότητας.

-Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμη χαμηλός σε σχέση με το έδαφος που πρέπει να καλυφθεί. Για να επανέλθει στην κανονικότητα μια οικονομία που έχει συρρικνωθεί σε ποσοστό άνω του 25% τα τελευταία χρόνια , δεν αρκεί μια οριακά θετική μεταβολή του ΑΕΠ.

-Καθυστερεί ακόμη ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη που χρειάζεται η χώρα δεν μπορεί να στηριχθεί στο μοντέλο του παρελθόντος

-Απαιτείται η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ώστε να ενισχυθεί περαιτέρωτο το θετικό momentum από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την αναμενομένη καλή τουριστική χρονιά. Θα είναι ολέθριο πολιτικό λάθος να επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Οι θέσεις και οι διεκδικήσεις της επιμελητηριακής κοινότητας είναι οι εξής: Νέα δημοσιονομική πολιτική, με ένα ριζοσπαστικό φορολογικό σύστημα μεταβλητού αφορολόγητου.

Ενίσχυση της ρευστότητας.

Ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας.

Πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα

