Αύγουστος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την ευκαιρία της καθιερώσεως στις 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους <<της Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος>> από το Οικουμενικό Πατριαρχείο,ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ θα τελέσει για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στην κοιλάδα της Βάλια Κάλντα στις 09.30 την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως 2462022404 .

