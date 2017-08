Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Ποιος θα είναι νέος υπουργός Οικονομικών μετά τις εκλογές; Το πιθανότερο για το νευραλγικό αυτό πόστο είναι να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Ο νυν υπ. Οικονομικών θα μπορούσε να είναι και ο επόμενος. Στην ερώτηση ποιο υπουργείο θα προτιμούσατε, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απάντησε πριν λίγες μέρες κοφτά: «Δεν συζητώ τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα πρέπει πρώτα να δούμε στις εκλογές τι αποφάσισαν οι ψηφοφόροι, μετά να χαραχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της νέας κυβέρνησης και στο τέλος θα εξεταστεί ποιος θα κάνει τι». Ο Β. Σόιμπλε είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός με 64% Αν κρίνουμε βάσει των ποσοστών δημοτικότητας, το ζήτημα έχει ήδη κλείσει. Όλοι οι γερμανοί πολιτικοί βρίσκονται εδώ και καιρό στη σκιά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Κάποιες φορές ακόμα και η Άγκελα Μέρκελ. Το βαρόμετρο του ARD δείχνει ότι ο Β. Σόιμπλε είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός με 64%, ενώ το βαρόμετρο του ZDF δίνει την πρωτιά δημοτικότητας στην καγκελάριο και τη δεύτερη θέση στον υπουργό Οικονομικών. Θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Β. Σόιμπλε ο υφυπουργός Γενς Σπαν; Υπάρχουν όμως διάφορα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει για να παραμείνει στο αξίωμά του ο Β. Σόιμπλε, ο οποίος, ας σημειωθεί κλείνει σε λίγες μέρες τα 75 του χρόνια: α) το εκλογικό ποσοστό των γερμανών συντηρητικών β) τις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς εταίρους για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και γ) το ερώτημα αν η Άγκ. Μέρκελ θελήσει να αναθέσει στον, όχι πάντα συνεργάσιμο, Σόιμπλε μια ακόμα φορά το υπουργείο Οικονομικών. «Δεν είμαι πάντα εύκολος, αλλά αφοσιωμένος», συνηθίζει να λέει ο γερμανός υπουργός.



Τι θα γίνει για παράδειγμα αν στις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ο εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος δεν επιθυμεί τον Β. Σόιμπλε σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο; Πιθανός «αντικαταστάτης» θα μπορούσε να είναι ο σήμερα υφυπουργός Οικονομικών Γενς Σπαν, για τον οποίο ο ίδιος ο Β. Σόιμπλε λέει ότι «είναι μια από τις μεγαλύτερες ελπίδες των συντηρητικών». Παρά το γεγονός ότι ο Γενς Σπαν θεωρείται ανερχόμενο αστέρι των χριστιανοδημοκρατών, δεν δείχνει να έχει διασφαλίσει, ακόμα, την εύνοια της καγκελαρίου. Γκάμπριελ ή Όπερμαν για το νευραλγικό πόστο Σε περίπτωση συνέχισης του λεγόμενου μεγάλου συνασπισμού Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών, δεν αποκλείεται το SPD να μην παραχωρήσει και πάλι το υπουργείο Οικονομικών στους Συντηρητικούς, μιας και ο υπουργός Οικονομικών έχει βαρύνοντα λόγο στη χάραξη πολιτικής στη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη. Για να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών το SPD δεν αποκλείεται να «θυσιάσει» ακόμα και τη θέση του υπουργού Εξωτερικών. Από πλευράς Σοσιαλδημοκρατών τα πιθανότερα ονόματα για το υπουργείο Οικονομικών είναι εκείνο του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και του επικεφαλής της Κ.Ο. Τόμας Όπερμαν. Σε περίπτωση ήττας στις εκλογές ο Μάρτιν Σουλτς λέγεται ότι προτίθεται να αναλάβει το αξίωμα του αρχηγού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.



Αν όμως οι Φιλελεύθεροι αποτελέσουν την επομένη των εκλογών πιθανό εταίρο συγκυβέρνησης για τους συντηρητικούς, τα ονόματα που ακούγονται για το υπουργείο Οικονομικών είναι του αντιπροέδρου του FDP Βόλφγκανγκ Κουμπίκι και του επί χρόνια επικεφαλής της επιτροπής Δημοσιονομικών του γερμανικού κοινοβουλίου και νυν τοπικού υπουργού Οικονομίας στο κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου, Φόλκερ Βίσινγκ, ο oποίος θεωρείται ειδικός σε ζητήματα Οικονομίας. Όπως όμως έχει πει στο παρελθόν ο Β. Σόιμπλε αναφορικά με τις ικανότητες που οφείλει να έχει ένας υπουργός: «Ένας υπουργός δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεγάλος ειδικός». DW loading…

