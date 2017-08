Αύγουστος 31st, 2017 by Σταματίνα

Η Mercedes θα παρουσιάσει στην έκθεση της Φρανκφούρτης την ανανεωμένη εκδοχή της ανοιχτής S-Class, η οποία ακολουθεί το αντίστοιχο facelift της λιμουζίνας.



Έτσι στο εσωτερικό οι οθόνες αφής θα είναι δύο καινούργιες 12,3 ιντσών με ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση και ποιότητα γραφικών, ενώ νέοι θα είναι και οι διακόπτες αφής. Πιο πλούσιος θα είναι και ο εξοπλισμός ασφάλειας, εξυπηρέτησης, διασύνδεσης και υποβοήθησης, με πιο χαρακτηριστική προσθήκη αυτή του Remote Parking Assist που επιτρέπει το απομακρυσμένο παρκάρισμα με τη βοήθεια smartphone.



Η γκάμα των κινητήρων έχει βάση τον V6 των 3.000 κυβικών και των 367 ίππων και κορυφή τον V8 4.0 με τα 612 άλογα. iefimerida loading…

