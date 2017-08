Αύγουστος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αφορμή το δημοσίευμα στο grevena media.gr., (ένα δημοσίευμα που παραπληροφορεί) « Τ ο νερό από τη στέγη του Νοσοκομείου πέρασε στους αεραγωγούς με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν ακόμα και σημεία από την οροφή του κτιρίου», «πλημμύρισε η ουρολογική, η χειρουργική και η πνευμονολογική κλινική καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία» και τρομοκρατεί «Σε κάθε περίπτωση οι οροφές όλων των προαναφερόμενων κλινικών αντιμετωπίζουν λόγω του νερού και της υγρασίας, μικρά ή μεγάλα προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί άμεσα να αποκατασταθούν».

Και εξηγώ:

Η είσοδος του νερού στο κτίριο έγινε από την υπερχείλιση των δωμάτων λόγω Του κακού υπολογισμού της απορροής ομβρίων κατά το σχεδιασμό με αποτέλεσμα να έχουν κατασκευαστεί λιγότερες υδρορροές από τις απαιτούμενες για τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής. Της κακής υγρομόνωσης κατά την κατασκευή. Της κακής αντιμετώπισης του συσσωρευμένου πάγου στα δώματα κατά τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα την αποσάθρωση των πλακών κάλυψης των δωμάτων, από την χρήση αλατιού. Την μηδενική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την ημέρα λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Κανένα σημείο της οροφής του κτιρίου δεν κατέρρευσε. Κατέρρευσαν οι πλάκες ορυκτών ινών της ψευδοροφής. Το νερό που εισέρευσε στο κτίριο από τις οροφές «μούσκεψε» τις πλάκες από ορυκτές ίνες της ψευδοροφής, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα στόμια των αεραγωγών, με αποτέλεσμα οι πλάκες να καταρρεύσουν και οι αγωγοί να «κρεμάσουν». Στις αποθήκες του νοσοκομείου υπάρχει επαρκές απόθεμα από πλάκες ορυκτών ινών και η αποκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί άμεσα από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Πλημμύρισε το Εξωτερικό Ιατρείο του Ουρολόγου και τα γραφεία της διοίκησης, καμία κλινική και κανένας θάλαμος. Αυτοί που πρώτοι έσπευσαν στο νοσοκομείο ήταν οι εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας, η Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας με την οποία ήμουν σε ανοιχτή γραμμή (έπρεπε να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους) καθώς και πολλοί ακόμη εργαζόμενοι από τις Διοικητικές υπηρεσίες, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά και δημόσια, και με την συμβολή της πυροσβεστικής και του συνεργείου καθαριότητας, κατάφεραν όλοι μαζί, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, να αποκαταστήσουν πλήρως την λειτουργία του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία χωρίς την παραμικρή αλλαγή στα προγραμματισμένα ραντεβού, προγραμματισμένα χειρουργεία, και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του. Κανένα σημείο είτε του φέροντα οργανισμού, είτε των οροφών, δεν έχει πρόβλημα και ούτε μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε κανέναν πολίτη ή εργαζόμενο στο νοσοκομείο. Δεν έχω την απαίτηση από έναν δημοσιογράφο να έχει εξιδανικευμένες τεχνικές γνώσεις, έχω όμως την απαίτηση να ενημερωθεί σωστά.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρω ότι εκκρεμεί: Έργο «Ανακατασκευή – Αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014- 2020» µε κωδ. ΟΠΣ 5002830 (αρ. εν. 2016ΕΠ00510049) και ανήκει στην κατηγορία CPV: 45215140-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις Νοσοκομείου» Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ΕΠΤΑ 80% – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20% (αρ.εν.2016ΕΠ00510049) Αξίας στη διακήρυξη: 425.430,89 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 22/8/2017, ημέρα Τρίτη στα Γρεβενά από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο ανάδοχος από την Οικονομική Επιτροπή. Σε 20 ημέρες περίπου από σήμερα, θα βγει η έγκριση. Μέσα στον Οκτώβριο του 2017, πιστεύω ότι ο ανάδοχος θα έχει εγκατασταθεί και θα ξεκινήσει εργασίες. Με εκτίμηση Αλεξιάδης Παντελής Διοικητής Γ.Ν. Γρεβενών

