Αύγουστος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν πριν λίγο από τον Εισαγγελέα Γρεβενών, οι τρείς ημεδαποί (17,19 και 55 ετών) οι οποίοι κάνοντας χρήση της 48ωρης προθεσμίας που πήραν, κατέθεσαν σήμερα Πέμπτη στην δικαιοσύνη.

Να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένοι είχαν κατηγορηθεί από μία 19χρονη για βιασμό.

Τώρα καλούνται να εμφανίζονται κάθε 1η και 15η κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Γρεβενών, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

