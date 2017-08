Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Σε αναβάθμιση των προβλέψεών του για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη το 2017 και το 2018 προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.



Το ισχυρό γερμανικό momentum θα οδηγήσει την οικονομία της ευρωζώνης σε ανάπτυξη μεγαλύτερη της δυναμικής της, αναφέρει η Moody’s και αναθεωρεί στο 2,1% τον στόχο για την ανάπτυξη του 2017 και στο 1,9% για το 2018, ενώ ειδικά για τη Γερμανία, προχωράει σε αναβάθμιση των προβλέψεων σε 2,2% και 2% για το 2017 και το 2018, αντίστοιχα. Επί τα βελτίω τροποποιεί και τις εκτιμήσεις για το γαλλικό ΑΕΠ, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,6% τόσο το τρέχον, όσο και το επόμενο έτος. Παρομοίως, βλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% για την επόμενη διετία στην Ιταλία, από 0,8% και 1% προηγουμένως.



Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Moody’s θεωρεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, η ασκούσα νομισματική πολιτική θα καταστεί λιγότερο υποστηρικτική, καθώς θα ξεκινήσει η σταδιακή απόσυρση των μη διευκολυντικών μέτρων. Για τις ΗΠΑ ο οίκος αναμένει ανάπτυξη 2,2% το 2017 και 2,3% το 2018, χαμηλότερα από το 2,4% και 2,5% αντιστοίχως. Οι αναθεωρήσεις το 2017 είναι αποτέλεσμα της ασθενέστερης επίδοσης του α΄ εξαμήνου. iefimerida loading…

