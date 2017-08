Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Το Youtube εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2005 με ένα βίντεο για τις προβοσκίδες ελεφάντων. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί ραγδαία, με κάθε λογής βίντεο να βρίσκεται σε αυτό. Η δημοφιλής πλατφόρμα, μετά από 17 χρόνια, άλλαξε το παλιό της λογότυπο και εμφανίστηκε με καινούργιο.



Στο παλιό η λέξη «Tube» ήταν γραμμένη σε κόκκινο φόντο. Πλέον, το κόκκινο χρώμα μεταφέρθηκε μπροστά από ολόκληρη τη λέξη YouTube. Οπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, το νέο λογότυπο εμφανίστηκε αρχικά σε κινητά και desktop και στη συνέχεια θα εμφανιστεί και στις υπόλοιπες εφαρμογές. Μετά την αλλαγή, αν κάποιος χώρος είναι περιορισμένος ή ένα smartphone είναι «πλήρες», το εικονίδιο θα καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.



Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η μόνη αλλαγή, καθώς έχει προστεθεί αυτόματη προσαρμογή του video player ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας, ενώ έχουν προστεθεί τα tabs Account και Library στους λογαριασμούς των χρηστών, καθώς και η δυνατότητα fast-forward ή rewind ανά 10 δευτερόλεπτα. iefimerida loading…

