Αύγουστος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι ΗΠΑ θα είχαν αναγκαστεί να επιτεθούν αμέσως στη Βόρεια Κορέα, λένε αναλυτές. Εάν ο βαλλιστικός πύραυλος της Πιονγιανγκ χτυπούσε ιαπωνικό έδαφος, αντί να περάσει πάνω από τη χώρα, όπως και συνέβη, τότε αυτό θα σήμαινε την κήρυξη πολέμου. Η Ιαπωνία είναι επί πολλά χρόνια εταίρος του ΝΑΤΟ που σημαίνει ότι εάν μία ξένη δύναμη χτυπήσει έδαφός της, αυτό θεωρείται ως επίθεση προς όλες τις χώρες της συμμαχίας, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αντιδράσουν. Εαν ο πύραυλος χτυπούσε την Ιαπωνία, αυτό θα σήμαινε ότι το Τόκιο θα είχε κηρύξει αυτόματα πόλεμο εναντίον της Πιονγιάνγκ ανεξάρτητα από το αν η «απερίσκεπτη πράξη» του Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είχε σκοπό να πλήξει άμεσα το νησιωτικό έθνος, λένε οι αναλυτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των κρατών μελών στην Ασία, θα είχαν ξεκινήσει μια αντεπίθεση είτε με πυρηνικούς πυραύλους είτε με άλλα μέσα.

Αυτό θα βύθιζε μάλιστα, ολόκληρο τον κόσμο σε πόλεμο, καθώς εμμένουν οι φόβοι ότι σε μία τέτοια περίπτωση η Κίνα θα μπορούσε να βρεθεί στη σύγκρουση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και υπερασπιζόταν την Βόρεια Κορέα. Σενάριο καταστροφικό σύμφωνα με τους αναλυτές. «Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Οι περισσότεροι πόλεμοι συμβαίνουν τυχαία, δεν προσχεδιάζονται, και αν αυτοί οι πύραυλοι είχαν προσγειωθεί στην Ιαπωνία, αναμφισβήτητα θα είχαμε πόλεμο σήμερα το πρωί», δήλωσε στον Independent, ο καθηγητής Αντονι Γκλις, ειδικός ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ. «Νομίζω ότι η Ιαπωνία θα είχε αναγκαστεί να κηρύξει πόλεμο στη Βόρεια Κορέα. Θα είχε θεωρηθεί ως επίθεση στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι εταίρος του ΝΑΤΟ. Η εκδίκηση είναι υποχρεωτική, δεν είναι επιλογή. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ είναι εγγυητής της ασφάλειάς της. Ακόμα κι αν κινούνταν για αντίποινα με συμβατικά όπλα κατά της Βόρειας Κορέας, τότε η ένταση θα κλιμακωνόταν αμέσως. Ήταν μια εντελώς, απερίσκεπτη, επικίνδυνη πράξη της Βόρειας Κορέας. Όλος ο κόσμος είναι τυχερός που αυτά τα όπλα δεν σκότωσαν κανέναν στην Ιαπωνία» τονίζει χαρακτηριστικά. iefimerida

