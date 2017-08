Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ενα πέρα για πέρα ειλικρινές βίντεο δημιούργησε ο καθηγητής και travel vlogger, Μark Wolters για την Ελλάδα. Εχοντας ταξιδέψει σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου, έχει ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβεται στον τρόπο ζωής του κάθε λαού.



Μέσα από βίντεο που δημιουργεί ο ίδιος συνιστά τι πρέπει να δοκιμάσει και τι πρέπει να αποφύγει κάποιος στο μέρος που θα ταξιδέψει. Στο ομολογουμένως απολαυστικό βίντεο που ετοίμασε για την Ελλάδα απαριθμεί τα dont’s ενός τουρίστα στη χώρα μας. Οι οδηγίες του θα σας κάνουν να χαμογελάσετε, απλά γιατί έχει ίσως να αναγνωρίσετε σε αυτές τον εαυτό σας. «Στην αρχή πήγαινα πολύ γρήγορα και το συνειδητοποίησα άρχισα να πηγαίνω «Σιγά, σιγά». Το δεύτερο που έμαθα στην Ελλάδα είναι μην βιάζομαι. Tα πράγματα στην Ελλάδα πάνε πιο αργά. Ο χρόνος στην Ελλάδα είναι διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο. Αν πεις «5 λεπτά» σημαίνει «15 λεπτά». Μην φοβηθείς να πεις μερικές λέξεις στα ελληνικά -ακόμα και λάθος-. Τους αρέσει να προσπαθείς να μιλήσεις στη γλώσσα τους. «Ευχαριστώ» είναι το «Thank you», «Παρακαλώ» είναι «You’re welcome». Οι Ελληνες είναι πολύ φιλόξενοι. Μην ξεχάσεις να φέρεις ένα δώρο στο σπίτι που θα επισκεφθείς. Δεν πρέπει να έχεις φάει πριν επισκεφθείς ένα σπίτι. Θα σε ταίσουν μέχρι να εκραγείς. Και θα σε ταίσουν κι άλλο σαν να έχεις τέσσερα στομάχια. Μη διστάσεις να μοιραστείς το φαγητό με την οικογένειά σου. Μην θεωρήσεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσεις σαν τους ντόπιους. Μην ξεχάσεις το αντιηλιακό».



