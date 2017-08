Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των «εγκεφάλων» του αρρωστημένου παιχνιδιού Μπλε Φάλαινα, με τη ρωσική αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψη μιας 17χρονης που φέρεται να προέτρεψε δεκάδες ευάλωτους νέους να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η κοπέλα, που κατοικούσε στην περιοχή Καμτσάτκας, ήταν ιδιαίτερα σκληρή και φέρεται να απειλούσε τους «παίκτες» όταν δίσταζαν να ολοκληρώσουν τις διεστραμμένες προκλήσεις της.



Στο παιχνίδι της Μπλε Φάλαινας, οι «παίκτες» πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από 50 «προκλήσεις», όπως για παράδειγμα να κόψουν το σώμα τους με ξυραφάκια, να πηδήξουν από μεγάλο υψόμετρο ή να κρεμαστούν από κάποιο επικίνδυνο σημείο. Η τελευταία πρόκληση είναι πάντα η ίδια – η αυτοκτονία. Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ρωσικές αρχές δείχνει αστυνομικούς να ερευνούν το σπίτι της 17χρονης κοπέλας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανατριχιαστικές ζωγραφιές ανθρώπων να κόβουν τις φλέβες τους αλλά και ένα πορτρέτο του «πατέρα» του παιχνιδιού, Φίλιπ Μπουντέικιν. Mέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο Μπουντέικιν στέφτηκε μόνος του το «παιχνίδι» ή εάν τον… βοήθησε και η 17χρονη.



Ο Φίλιπ Μπουντέικιν Σε ένα πλάνο, η έφηβη στέκεται δίπλα σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας που εικάζεται ότι είναι η μητέρα της. Ρώσοι αστυνομικοί δήλωσαν ότι η έφηβη απειλούσε ότι θα σκοτώσει τις οικογένειες ή και τους φίλους των παικτών εάν δεν υπάκουαν τις εντολές τους και στη συνέχεια τους πίεζε ασφυκτικά να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν δίσταζε ακόμη και να ισχυριστεί ότι θα τους δολοφονήσει. «Η διαχειρίστρια αυτή έστελνε συγκεκριμένες προκλήσεις – πολλές φορές ιδιαίτερα επικίνδυνες- σε αρκετά δεκάδες μέλη της ομάδας» δήλωσε η Ιρίνα Βολκ, του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών. «Σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες ομάδες, οι έφηβοι που μετείχαν σε αυτό το γκρουπ εκβιάζονταν και δέχονταν απειλές για τη ζωή τους ή την ασφάλεια των συγγενών τους» συμπλήρωσε η ίδια.

Η έφηβη συλληφθείσα, το όνομα της οποίας δεν δόθηκε στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας της, φέρεται να προσποιείτο ότι ήταν άντρας. Ποιος είναι ο Φίλιπ Μπουντέικιν Ο Φίλιπ Μπουντέικιν, ο άνθρωπος που τον Ιούλιο καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για το «παιχνίδι», φέρεται να είναι και ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε. «Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα αυτοκτονούσε, αλλά αν έχουν πρόβλημα στο κεφάλι είναι καλύτερο να πεθάνουν τώρα παρά να πιάσουν το τιμόνι ενός φορτηγό και, πιστεύοντας ότι η ζωή τους είναι άθλια, να πέσουν πάνω σε δεκάδες ανθρώπους» φέρεται να δήλωσε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Η μικρή ποινή του σόκαρε την κοινή γνώμη της Ρωσίας, καθώς ο Μπουντέικιν φέρεται να έχει ομολογήσει ότι προέτρεψε 17 νέους ανθρώπους να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Οι υποθέσεις αυτές, όμως, δεν έφτασαν ποτέ στις δικαστικές αίθουσες… iefimerida loading…

