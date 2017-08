Αύγουστος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Europe for Citizens για τους μηχανισμούς αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης στη Νότια Ευρώπη Έγκριση του έργου 4Plus Citizens στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 Καταβολή εισφοράς και ετήσιας συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Πρόταση για διοργάνωση διημερίδας για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον Πρωτογενή Τομέα σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας Ορισμός εκπροσώπων Έγκριση συμμετοχής για το θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ για τους ορεινούς Δήμους. Έγκριση συμμετοχής στη διημερίδα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εγκρίσεις δαπανών εκτός έδρας μετακινήσεων Έγκριση προμηθειών εξοπλισμού/λογισμικού μηχανοργάνωσης Ενημερώσεις – Διάφορα Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος Φλώρινας

