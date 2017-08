Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ακριβώς δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα η Γαλλία θα διοργανώσει στις 12 Δεκεμβρίου διεθνή διάσκεψη για το κλίμα.



«Για να συζητηθεί η πρόοδος της Συμφωνίας και να κινητοποιηθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση» για την εφαρμογή της, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.



Η διάσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί «με την Παγκόσμια Τράπεζα και όλους τους εταίρους που επιθυμούν να συνεργαστούν», εξήγησε ο Μακρόν στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των Γάλλων πρεσβευτών στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου να υιοθετηθεί «μια παγκόσμια σύμβαση για το κλίμα». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 30th, 2017 at 08:52 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.