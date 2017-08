Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Οι επικρίσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος δημοσιογράφων ισοδυναμούν με επίθεση εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και θα μπορούσαν να υποκινήσουν βία εναντίον δημοσιογράφων, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ζέιντ Ράαντ αλ-Χουσέιν. Ο Ζέιντ δήλωσε πως ο Τραμπ έχει κάνει επίσης ανησυχητικά σχόλια για τις γυναίκες, τους Μεξικανούς και τους μουσουλμάνους και συνέχισε αμφισβητώντας την προσέγγιση του προέδρου στο θέμα της μετανάστευσης και την απόφασή του να απονείμει χάρη στον πρώην σερίφη της Αριζόνα Τζο Αρπάιο. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τον Λευκό Οίκο γι’ αυτή τη μομφή για τις επανειλημμένες αναφορές του Τραμπ στα «ψέματα των μέσων ενημέρωσης» και για μερικές από τις άλλες δηλώσεις και αποφάσεις του. «Είναι στ’ αλήθεια πολύ εντυπωσιακό, αν σκεφτούμε ότι η ελευθερία του Τύπου όχι μόνο είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος του Συντάγματος των ΗΠΑ, αλλά είναι και κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονταν στη διάρκεια των ετών και τώρα δέχεται επίθεση από τον πρόεδρο», δήλωσε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ. «Είναι μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Και τελικά η αλληλουχία είναι επικίνδυνη», πρόσθεσε μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. Αναφερόμενος στους New York Times, την Washington Post και το CNN, ο Ζέιντ συνέχισε: «Το να λες ότι αυτοί οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις προκαλεί τρομερή ζημιά και όταν αναφέρεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μεμονωμένους δημοσιογράφους, οφείλω να θέσω το ερώτημα μήπως αυτό αποτελεί υποκίνηση άλλων να επιτεθούν σε δημοσιογράφους». Ο Ζέιντ εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Guardian δέχθηκε «επίθεση πολύ πρόσφατα στις ΗΠΑ», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον ύπατο αρμοστή, άλλες κυβερνήσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης επικαλούνται τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του Τύπου. «Η δαιμονοποίηση του Τύπου είναι ένα δηλητήριο, επειδή έχει συνέπειες αλλού», υπογράμμισε ο Ζέιντ. Ο Τραμπ επιτέθηκε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους, αποκαλώντας τους «αληθινά ανέντιμους ανθρώπους» και επικρίνοντας τον τρόπο που κάλυψαν τη συγκέντρωση υποστηρικτών της ανωτερότητας της λευκής φυλής στη Βιρτζίνια και τις πολιτικές αντιδράσεις για τα σχόλιά του ότι η βία εκεί προκλήθηκε από «πολλές πλευρές».



Ναζιστικοί χαιρετισμοί, σβάστικες, αντισημιτικές ύβρεις και ρατσιστικές αναφορές σε Αφροαμερικανούς «δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέραν αυτών», δήλωσε ο Ζέιντ στα πρώτα σχόλιά του για τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ. Ο Τραμπ έχει κάνει επίσης ανησυχητικά σχόλια για τις γυναίκες, τους Μεξικανούς και τους μουσουλμάνους, «περιγέλασε δημόσια ένα πρόσωπο με αναπηρία» και εξέδωσε μια οδηγία για την απαγόρευση της στράτευσης διεμφυλικών προσώπων στις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ο Αρμοστής του ΟΗΕ. «Ο πρόεδρος υπερηφανεύεται ότι σπάει τα ταμπού και πράγματι οι υποστηρικτές του τον βλέπουν μ’ αυτόν τον τρόπο. Όμως είχα εκφράσει τότε το αίσθημά μου ότι αυτό ήταν χονδροειδώς ανεύθυνο, επειδή έχει συνέπειες, ενθαρρύνει αυτούς που μπορεί να σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο να εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον αυτών των κοινοτήτων», δήλωσε.



Ο Ζέιντ εξέφρασε ανησυχία για τη χάρη που έδωσε ο Τραμπ στον Αρπάιο, ο οποίος είχε καταδικασθεί για περιφρόνηση δικαστικής απόφασης που απαγόρευε την προσαγωγή προσώπων βάσει των φυλετικών χαρακτηριστικών τους. «Άραγε ο πρόεδρος υποστηρίζει πως πρέπει να συλλαμβάνονται πρόσωπα με βάση τα φυλετικά χαρακτηριστικά τους, ιδιαίτερα Λατίνοι, άραγε υποστηρίζει την κακοποίηση κρατουμένων; Ο Αρπάιο είχε χαρακτηρίσει κάποτε στρατόπεδο συγκέντρωσης την υπαίθρια φυλακή που είχε δημιουργήσει, αργότερα το πήρε πίσω λέγοντας πως ήταν αστείο», είπε ο Ζέιντ. «Άραγε ο πρόεδρος το υποστηρίζει αυτό; Οι δράσεις αυτές έχουν συνέπειες». ΑΠΕ-ΜΠΕ

