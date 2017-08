Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο φάρμακο που θα μπορούσε να αποτρέψει χιλιάδες καρδιακές προσβολές και θανάτους από καρκίνο παρουσιάστηκε σε ιατρικό συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βαρκελόνη και χαιρετίστηκε από τους επιστήμονες ως η μεγαλύτερη εξέλιξη μετά τις στατίνες. Όπως αναφέρει στον ιστότοπό της η βρετανική εφημερίδα Telegraph, οι επιστήμονες σημείωσαν ότι η ανακάλυψη αυτή εισάγει μια «νέα εποχή» στη θεραπεία ασθενειών καθώς λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τις συμβατικές θεραπείες.



Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το φάρμακο κανακινουμάμπη της ελβετικής εταιρείας Novarits μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος κατά 25%, προστατεύει τους ασθενείς από την αθηροσκλήρωση και την αρθρίτιδα και θα έχει ενδεχομένως και θετική επίδραση στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Εκατομμύρια ενήλικες λαμβάνουν στατίνες για να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερίνης τους και να προφυλαχθούν από ένα ενδεχόμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ωστόσο, οι μισές καρδιακές προσβολές σημειώνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν υψηλή χοληστερίνη. Πλέον, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μείωση των φλεγμονωδών καταστάσεων στο σώμα μπορεί να εμποδίσει την εκδήλωση πολλών παθήσεων. Η κανακινουμάμπη, που χορηγείται σε ενέσιμη μορφή κάθε τρεις μήνες, μπορεί να μειώσει τα επαναλαμβανόμενα εμφράγματα κατά 25%. Οι στατίνες περιορίζουν αυτόν τον κίνδυνο κατά περίπου 15%. Οι ειδικοί ζήτησαν επίσης να προχωρήσουν οι δοκιμές για να μελετηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει το φάρμακο αυτό στον καρκίνο. Ο καθηγητής Πολ Ρίντκερ της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρουσιάζοντας τα ευρήματά του στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Βαρκελόνη είπε ότι ανοίγει ένα «τρίτο μέτωπο» στη μάχη για την αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών. Στη μελέτη συμμετείχαν 10.000 καρδιοπαθείς στους οποίους χορηγήθηκε το αντιφλεγμονώδες φάρμακο κανακινουμάμπη.



Το ένα τέταρτο από όσους έχουν υποστεί έμφραγμα θα παρουσιάσουν ένα νέο επεισόδιο μέσα στην επόμενη πενταετία, ακόμη και αν λαμβάνουν στατίνες. Η τετραετής μελέτη όμως έδειξε πως μεταξύ εκείνων στους οποίους χορηγήθηκε η νέα θεραπεία μειώθηκαν κατά 24% οι καρδιακές προσβολές και κατά 17% η στηθάγχη. Σε εκείνους που λάμβαναν την υψηλότερη δόση μειώθηκε κατά 51% οι θάνατοι από καρκίνο. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν επίσης στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine. newsbeast loading…

