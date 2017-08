Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Σε λάθος της Google φαίνεται ότι οφειλόταν ένα πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα σχετικά με τη συνδεσιμότητα της Ιαπωνίας στο Διαδίκτυο και επηρέασε πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της χώρας αυτής.



Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή κυκλοφορία που προοριζόταν για τους ιαπωνικούς παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ στάλθηκε στη Google αντί αυτών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πολλές ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, τα συστήματα πληρωμών των σιδηροδρόμων καθώς και ιστοσελίδες όπου οι χρήστες μπορούν να παίξουν παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπου της Google, το σφάλμα διήρκησε μόλις 8 λεπτά, την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο χρειάστηκαν ώρες προκειμένου ορισμένες υπηρεσίες να επανέλθουν στη σωστή τους λειτουργία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Japan Times, ανάμεσα στις εταιρείες και υπηρεσίες που επηρεάστηκαν ήταν η Nintendo και ο σιδηροδρομικός φορέας East Japan Railway Company.



Στο δημοσίευμά του το BBC αναφέρει επίσης ότι το υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την υπόθεση. BBC loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 30th, 2017 at 10:19 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.