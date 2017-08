Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Οι συντομεύσεις κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, απλοποιώντας κατά πολύ ό,τι κι αν κάνουμε στον υπολογιστή. Κι ενώ κάποιες είναι γνωστές, άλλες είναι ολότελα άγνωστες, σαν αφανέρωτο μυστικό που κάποιος πρέπει να σου αποκαλύψει.



Εντάξτε λοιπόν τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων στην ηλεκτρονική σας πραγματικότητα και δείτε διαφορά. Το πλήκτρο «Win» είναι αυτό με το εικονίδιο των Windows, στην τελευταία γραμμή του πληκτρολογίου, δίπλα στο Alt. Να σημειωθεί επίσης ότι οι συντομεύσεις παίζουν ή δεν παίζουν σε κάθε υπολογιστή ανάλογα με τις ρυθμίσεις… Σε περιβάλλον Windows Win – ανοίγει το Start Menu Win + A – ανοίγει το Action Center (στα Windows 10) Win + B – επιλέγει το πρώτο εικονίδιο στο Notification Area (μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε εικονίδιο χρησιμοποιώντας τα βελάκια) Win + C – εμφανίζει το Charm Bar (στα Windows 8 και 8.1) Win + D – σε βγάζει κατευθείαν στην επιφάνεια εργασίας (κάνοντας αυτομάτως minimize σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα) Win + E – ανοίγει το Windows Explorer (στα Windows 10 ανοίγει το Quick Launch) Win + F – ανοίγει το «Find files and folders» Win + Ctrl + F – ανοίγει το «Find computers» Win + G – ανοίγει το Game bar στα Windows 10 Win + K – ανοίγει ένα νέο Start menu Win + L – αλλάζεις τον χρήστη ή κλειδώνεις τον υπολογιστή Win + M – κάνει minimize σε όλα τα παράθυρα Win + ⇧ Shift + M – επαναφέρει τα παράθυρα που έχουμε κάνει minimize Win + O – κλειδώνει τον προσανατολισμό της συσκευής (απενεργοποιεί τη λειτουργία γυροσκοπίου στα tablet) Win + P – αλλάζει εύκολα την επιλογή μεταξύ οθόνης και εξωτερικής οθόνης (προτζέκτορα) από τα Windows 7 και μετά Win + R – ανοίγει το «Run dialog» Win + T – για να επιλέγεις ό,τι χρειάζεσαι από το Taskbar (μόνο από τα Windows 7 και μετά) Win + U – ανοίγει το «Utility Manager» Win + W – ανοίγει το «Windows Ink Workspace» Win + X – ανοίγει το Windows Mobile Application Center (μόνο σε φορητούς υπολογιστές που τρέχουν Windows Vista ή 7) Win + Y – τρέχει το Yahoo Messenger (αν είναι εγκατεστημένο)

Σε πληκτρολόγιο OS X Command + Up Arrow – σε πάει αυτόματα στην κορυφή κάθε ιστοσελίδας Command + Down Arrow – σε πάει αυτόματα στο τέλος κάθε ιστοσελίδας Command + Άνω Τελεία – μετακινείσαι μεταξύ ορθογραφικών λαθών σε κάθε έγγραφο κειμένου Command + 1 (2, 3) – μετακινείσαι εύκολα μεταξύ των ανοιχτών tabs που έχεις στον browser: (το Command + 1 θα σε πάει στο πρώτο tab, το Command + 2 στο δεύτερο κ.λπ.) Option + Delete – σβήνει μια λέξη τη φορά (αντί για ένα γράμμα τη φορά δηλαδή), σε ό,τι περιβάλλον ή πρόγραμμα κι αν γράφεις Command + H – Κρύβει όλα τα ανοιχτά παράθυρα από την εφαρμογή που είναι ενεργή Command + Shift + T – ανοίγει αυτόματα το πιο πρόσφατα κλεισμένο tab στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) Command + F3 – κρύβει όλα τα παράθυρα των εφαρμογών ώστε να βρεις αυτό που ψάχνεις στην επιφάνεια εργασίας (για να επαναφέρεις τις ανοιχτές εφαρμογές στην οθόνη, πατάς απλώς τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων) Option + Shift + Volume Up/Volume down – αυξάνεις ή μειώνεις την ένταση ήχου του υπολογιστή κατά πολύ μικρότερα βήματα newsbeast loading…

