Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Εταιρεία στην Κίνα προχώρησε στη δημιουργία emoticons βασισμένα στις σκλάβες του σεξ. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 γιουάν (περίπου 1.900 ευρώ) στην εταιρία Shanghai Siyanhui Technology Co., Ltd., ενώ διατάχθηκε και η αναστολή της λειτουργίας της για δύο μήνες με την κατηγορία ότι δημιουργούσε emoticons ( τα γνωστά smileys που οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαμορφώσουν πρόσωπα ανάλογα με τα συναισθήματα τους) βασισμένα στις «γυναίκες της ανακούφισης», γνωστές και ως σκλάβες του σεξ στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.



Τα emoticons δημιουργήθηκαν από την κινεζική εταιρία για το «Twenty Two», ένα ντοκιμαντέρ που παρουσίαζε 22 «γυναίκες ανακούφισης», όρος που χρησιμοποιείται για τις γυναίκες, κορεατικής κυρίως καταγωγής, που εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλική δουλεία από τους Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.



Τα emoticons εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο στις 18 Αυγούστου και σύμφωνα με την αστυνομία, επηρέασαν αρνητικά την ήδη βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση των γυναικών αυτών. Μετά από αυτό η εταιρία ζήτησε συγγνώμη για το ότι προσέβαλε το δημόσιο συναίσθημα. Περίπου 400.000 γυναίκες σε ολόκληρη την Ασία αναγκάστηκαν να γίνουν ιερόδουλες για τον ιαπωνικό στρατό, οι μισές από τις οποίες ήταν Κινέζες, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο για τις «γυναίκες της ανακούφισης» στο Πανεπιστήμιο της Σανγκάης. Σήμερα ζουν μόνο 14 από αυτές στην ενδοχώρα της Κίνας. Τα έσοδα από το ντοκιμαντέρ «Twenty Two» ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια γιουάν (18 εκατομμύρια ευρώ). newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 30th, 2017 at 14:43 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.