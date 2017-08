Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι η συμφωνία συνεργασίας με την NN Hellas στον τομέα του Bancassurance, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ανανεώνεται για 10 χρόνια με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για ακόμη 5 χρόνια.



Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να προσφέρει, κατ’ αποκλειστικότητα, στους πελάτες της τα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής και Υγείας της ΝΝ Hellas, μέλους του διεθνούς ασφαλιστικού και επενδυτικού Oμίλου ΝΝ.



Η ανανέωση της συνεργασίας θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018. iefimerida loading…

