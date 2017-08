Αύγουστος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ήταν μόνον ζήτημα χρόνου. Νομοτελειακά, οι διάφορες χρήσεις των drones, των αυτόνομων ή τηλεκατευθυνόμενων πτητικών συσκευών διευρύνθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν και αστυνομικά καθήκοντα. Η Αγγλία έχει την τιμή να αποτελεί την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που υιοθετεί drones για την καταγραφή της αντικοινωνικής συμπεριφοράς μοτοσυκλετιστών στους δημόσιους δρόμους, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η εγγλέζικη εφημερίδα MCN. Φαντάζομαι βέβαια πως η αστυνόμευση αφορά και τους οδηγούς τετρατρόχων.



Η χρήση των drones εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στην κωμόπολη Σάουθ Σιλντς και ελέγχεται από τη νεοσύστατη μονάδα Drone Unit, απαρτιζόμεναπαστυνομικούς του Ντόρσετ, της Κορνουάλης και του Ντέβον. Στις ΗΠΑ όταν οι αρχές θέλησαν να δημιουργήσουν παρόμοιες μονάδες πριν κάμποσα χρόνια, συνάντησαν τόσο σφοδρή αντίδραση που αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Πριν τέσσερα χρόνια το προσπάθησε πάλι η Αστυνομική Διεύθυνση του Σιάτλ, αλλά η αντίθεση του κόσμου την ανάγκασε να ακυρώσει το πρόγραμμα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη λίγο αργότερα και στο Λος Άντζελες. Όχι δηλαδή ότι η χρήση των drones είναι περιορισμένη. Στις ΗΠΑ τέτοια ιπτάμενα οχήματα χρησιμοποιούν πάνω από 350 υπηρεσίες, από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ως τις ΕΜΑΚ. Πιο εκτεταμένη είναι η χρήση τους στις Πολιτείες Μίσιγκαν, Τέξας και Καλιφόρνια. Όμως στην Αγγλία, όπου σημειωτέον υπάρχουν οι περισσότερες δημόσιες κάμερες παρακολούθησης ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης (μία για κάθε 11 κατοίκους σύμφωνα με στοιχεία της σχετικής βιομηχανίας), ο κόσμος δείχνει να έχει αποδεχτεί πειθήνια τη νέα μορφή αστυνόμευσης. Μην ξεχνάτε πως στην Βρετανία το σύνθημα “keep calm and carry on” που ρίχτηκε για πρώτη φορά από την βρετανική κυβέρνηση λίγο πριν την έκρηξη του Β’ Παγκoσμίου Πόλεμου, ξανάγινε της μόδας μετά το 2000 και πλέον θεωρείται φοβερά κουλ.



Κατά τον αστυνομικό επιθεωρητή Jim Nye η χρήση των τηλεκατευθυνόμενων πτητικών συσκευών χαρίζει τεχνολογικό πλεονέκτημα στις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ο Nye είναι ο διοικητής της μονάδας Devon-Cornwall και Dorset Police Operations Alliance που χειρίζεται τη νέα τεχνολογία. Πρόσθετα χαρακτηριστικά της είναι η κορυφαία σχέση αποτελεσματικότητας προς κόστος και το ότι προάγει την ασφάλεια των ανδρών της αστυνομίας, αφού παρέχει τη δυνατότητα περισυλλογής πληροφοριών και στοιχείων χωρίς κίνδυνο. Το χαμηλό κόστος για τους φορολογούμενους είναι ακριβώς το επιχείρημα που έχουν προτάξει οι αστυνομικές αρχές για να πείσουν την κοινή γνώμη. Πράγματι, σε σύγκριση με τα ελικόπτερα ή τα επανδρωμένα αεροσκάφη, τα drones είναι πολύ πιο φθηνά ενώ μπορούν να εξοπλιστούν με κάθε είδους προηγμένο εξοπλισμό όπως τηλεφακούς ή θερμικές κάμερες χωρίς πανάκριβες τροποποιήσεις. Όμως για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αναφέρουμε και έναν άλλο παράγοντα που συντέλεσε στην αποδοχή της χρήσης τους. Πολλά επαρχιακά χωριά και κωμοπόλεις χτισμένα πάνω σε αγαπημένες ή ενδιαφέρουσες μοτοσυκλετιστικές διαδρομές, υποφέρουν από την αντικοινωνική συμπεριφορά των μηχανόβιων που τις «απολαμβάνουν» με έναν ιδιαίτερα βρετανικό -δηλαδή χουλιγκάνικο- τρόπο. Σίγουρα ο «κοινωνικός πολιτισμός» των Εγγλέζων που μπορεί κανείς να θαυμάσει στον Λαγανά της Ζακύνθου, τη Χερσόνησο της Κρήτης ή τον Κάβο της Κέρκυρας δεν εκδηλώνεται μόνον στις διακοπές τους. newsbeast loading…

