Αύγουστος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου περιόδου 2017-2018. Έναρξη εγγραφών: από 04//09/2017 ημέρα Δευτέρα και καθημερινά κατά τις ώρες 9.00 πμ έως 14.00 μμ στα γραφεία της ΕΠΣ Γρεβενών Τα όρια ηλικίας είναι από 6 ετών (γεννηθέντες το 2011) έως 13 ετών ( γεννηθέντες το 2004). Επιπλέων την 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00 πμ έως 14.00 μμ στην Κεντρική Πλατεία των Γρεβενών θα διεξαχθούν ασκήσεις δεξιότητας και θα διανεμηθεί διαφημιστικό υλικό για τις Ακαδημίες μας

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2462024835 Δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση Γιατρού

