Αύγουστος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα διακοπής κάθε επικοινωνίας, εμφανίστηκαν και πάλι οι απαγωγείς του επιχειρηματία, Μιχάλη Λεμπιδάκη. Η τελευταία επικοινωνία είχε πραγματοποιηθεί, πάλι μέσω μηνύματος από «πακιστανικό» κινητό τηλέφωνο μιας χρήσης, στις αρχές Αυγούστου και έκτοτε δεν είχε προκύψει κάποιο νέο μέχρι τη νέα αυτή επικοινωνία, η οποία δίνει στις αρχές νέα στοιχεία για την έκβαση της υπόθεσης.

Αυτό που σημειώνουν οι αρχές είναι ότι ίσως οι απαγωγείς έχουν καταλάβει ότι η οικογένεια του απαχθέντα επιχειρηματία έχει κάνει υπερπροσπάθειες προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα, ωστόσο το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται στο υπέρογκο ποσό που ζητούν για την απελευθέρωσή του Κρητικού επιχειρηματία οι απαγωγείς του. Μάλιστα, τονίζεται, πως αν συμβαίνει αυτό, δεν αποκλείεται να δοθεί ένα τέλος στη μεγάλη αυτή υπόθεση, ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί κάθε έκβαση της υπόθεσης. Την Δευτέρα, συμπληρώθηκαν πέντε μήνες ομηρίας του Κρητικού επιχειρηματία, με την οικογένειά του να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συγκεντρώσει το υπέρογκο ποσό, ωστόσο οι ίδιοι, που έχουν αναλάβει και τη διαπραγμάτευση σημειώνουν ότι είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί το ποσό που ζητούν οι απαγωγείς. Οσον αφορά, τέλος, την ΕΛ.ΑΣ, αυτή εκτιμά ότι οι απαγωγείς κρατούν εξ αρχής τον επιχειρηματία στο νησί της Κρήτης, όντας απολύτως προετοιμασμένοι για μια μακρά απαγωγή ενώ προσπαθούν η εμπλοκή των αρχών να μην είναι άμεση έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Μιχάλη Λεμπιδάκη και η υπόθεση να έχει μια αίσια έκβαση. iefimerida



