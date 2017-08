Αύγουστος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Παρασκευή τίθεται σε εφαρμογή η χαλάρωση των capital controls, με βασικότερη αλλαγή τη σωρευτική ανάληψη του ποσού των 1.800 ευρώ ανά μήνα για κάθε λογαριασμό.

Το όριο αναλήψεων παραμένει ίδιο όπως και σήμερα (στα 60 ευρώ ανά ημέρα), αλλά πλέον οι καταθέτες από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη του συνόλου του ποσού, ενώ σήμερα οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται κάθε δεύτερη εβδομάδα έως του ποσού των 840 ευρώ. Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί μετά τις νέες αλλαγές, στα βασικά σημεία που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, έχουν ως εξής: Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών; Το όριο των 60 ευρώ ανά μέρα και ανά τράπεζα παραμένει ωστόσο από την από 1/9/2017 ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο με μια ή περισσότερες αναλήψεις τον μήνα. Το ίδιο ισχύει και για αναλήψεις μετρητών σε ξένο νόμισμα. Επίσης, εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Αναλήψεις μετρητών μέσω χρεωστικής κάρτας στο εξωτερικό επιτρέπονται μέχρι του μέγιστου ορίου ανάληψης που ισχύει και εντός Ελλάδας. Αναλήψεις χρημάτων από πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό δεν επιτρέπονται. Αγορές με κάρτα στο εξωτερικό ή μέσω ίντερνετ

Οι κάρτες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβαση με την τράπεζα και εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. Για αγορές από το internet μπορείτε να χρησιμοποιηθούν οι κάρτες μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή με την τράπεζα, χωρίς περιορισμούς εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή με την τράπεζα, και εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών. Απαγορεύσεις συναλλαγών Ωστόσο, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες οκτώ γενικές κατηγορίες συναλλαγών μέσω internet εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού:

1. Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.

2. Αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες.

3. Συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια.

4. Αγορές σε κοσμηματοπωλεία.

5. Γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.

6. Προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού).

7. Πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

8. Αγορές υπηρεσιών εστίασης.

Τι ισχύει στο άνοιγμα λογαριασμών Απαγορεύεται το άνοιγμα λογαριασμών όψεως ή καταθετικών εφόσον αυτό δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη για την τράπεζα. Επιπλέον παραμένει η απαγόρευση ενεργοποίησης αδρανών λογαριασμών.

Επίσης απαγορεύεται η προσθήκη συνδικαιούχων στους ήδη υφιστάμενους καταθετικούς λογαριασμούς εφόσον δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα. Εξαιρέσεις

Ωστόσο, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά για συναλλαγές, όπως η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, η καταβολή νέων συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων, η εξυπηρέτηση νεοφυών συναλλαγών ή νομικών προσώπων κα. Τι ισχύει για τα δάνεια και τις προθεσμιακές καταθέσεις

Επιτρέπεται, η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται, όπως και η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων επιτρέπεται. Μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Επίσης, εξαιρούνται από τον περιορισμό και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ναυτιλιακών εταιρειών για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Τι ισχύει για νοσήλια και ιατρικά έξοδα στο εξωτερικό Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης. Τι ισχύει για την πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο. iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 30th, 2017 at 08:11 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.