Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Φθινόπωρο προ των πυλών. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, ανανέωση. Η τελευταία ξεκινά από μέσα και νέες συνήθειες εντάσσονται στην καθημερινότητά μας. Το Φθινόπωρο έχει τις δικές του υπερτροφές.



Τα superfoods είναι ευεργετικές τροφές που έχουν ως λέξεις-κλειδιά την αποτοξίνωση και την ευεξία. Βοηθούν στο κάψιμο των θερμίδων, στην πέψη και στην διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Η φύση μας προσφέρει φάρμακα που δίνουν απάντηση σε κάθε ανάγκη ή έλλειψη του οργανισμού και οι ευεργετικές τους ιδιότητες μπορούν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα. Μια από τις υπερτροφές του φθινοπώρου μπορεί να βοηθήσει δραστικά στην μείωση της πείνας αλλά και στην καύση του λίπους. Το γκρέιπφρουτ είναι μια από τις τροφές με πολλαπλές, ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Πλούσια πηγή βιταμίνης C, Α και B. Περιέχει φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και μαγγάνιο. Ενα ρόφημα με γκρέιπφρουτ μπορεί να βοηθήσει δραστικά στην αποτόξινωση του οργανισμού και στην καταπολέμηση του ενοχλητικού φουσκώματος. Το αίσθημα κορεσμού έρχεται πιο γρήγορα και βοηθά στην καύση του λίπους.



Το γκρέιπφρουτ επιτυχάνει τον μεταβολισμό και συμβάλλει στη μείωση της χοληστερίνης. Αν θέλετε να θωρακίσετε τον οργανισμό σας, ήρθε η στιγμή να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτόλογιο τις τροφές-δυναμίτες. Σαν το γκρέιπφρουτ.

