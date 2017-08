Αύγουστος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των Απανταχού Τρικωμιωτών «ο Άγιος Αθανάσιος» πραγματοποίησε και φέτος, την 35η Γιορτή Κρασιού στο Τρίκωμο στις 25&26 Αυγούστου. Η φετινή εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές και πλήθη γρεβενιωτών και δυτικομακεδόνων συνέρρευσαν για να απολαύσουν το παραδοσιακό γλέντι.

Οι θαμώνες της Παρασκευής είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με την κομπανία του δεξιοτέχνη Γιώργου Γιαννακού, όπου ξετυλίχθηκε ένα πλούσιο ρεπερτόριο ηπειρώτικων και γρεβενιώτικων τραγουδιών, ενώ το Σάββατο ακούστηκαν οι εντόπιες μελωδίες από την ορχήστρα του Μιχάλη Παναγούλα. Οι επισκέπτες έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από την άριστη διοργάνωση, το καθαρό και όμορφο περιβάλλον, τους ποιοτικούς και νόστιμους εκλεκτούς μεζέδες σουβλιμάδας (κεμπάπ) και βεβαίως με το γλυκόπιοτο Ζαλοβίτικο κρασί. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση της πρόσφατα ανασυσταθείσας χορευτικής ομάδας παίδων του συλλόγου. Η εμφάνιση του χορευτικού το βράδυ της Παρασκευής στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, με τους γονείς, συγγενείς και επισκέπτες να χειροκροτούν παρατεταμένα τα μικρά παιδιά, που ενστερνίστηκαν την τοπική παράδοση μας, χορεύοντας κατά σειρά συγκαθιστό με γύρισμα (ακούς τ’ αηδόνι πως λαλεί), στρωτό (κοντούλα βλάχα στο βουνά), στα τρία (πότε θα ΄ρθει η άνοιξη) και τέλος μπεράτι (μπαίνω μεσ’ τ’ αμπέλι). Οι μικροί μας φίλοι, όπως ομολογήθηκε, έδωσαν μια χροιά ελπίδας και συνέχειας για το μέλλον της εκδήλωσης!

Στην εκδήλωση ιδιαίτερης τιμής και συμβολικής αξίας υπήρξε η επίσκεψη του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ, ο οποίος στο λόγο του εξήρε το βεληνεκές της γρεβενιώτικης οινοποιίας. Αξίζει να σημειωθεί πως από του 2017 και με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη μας ο ενοριακός ναός του Αγ. Γεωργίου αφιερώθηκε και στον Αγ. Τρύφωνα, προστάτη των αμπελουργών, ώστε να προσευχόμαστε για καρποφορία και καλή σοδειά στους παραγωγούς. Το παρόν στα διήμερα δρώμενα έδωσαν ο Βουλευτής Γρεβενών κ. Μπγιάλας Χρ., ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δασταμάνης Γ., ο Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Δυτ. Μακεδονίας κ. Ντζιοβάρας Παναγιώτης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Γρεβενών κ. Κεραμάς Θεόδωρος, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Ράπτης Ιωάννης. Επιπλέον, παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, ανάμεσα τους και οι συγχωριανοί μας κ. Δασκαλόπουλος Αντώνης και κ. Καναβός Κώστας. Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Δήμο Γρεβενών για τη θεσμική του στήριξη σε όλα τα βήματα του συλλόγου, τους χορηγούς για τη στήριξη τους, καθώς ακόμη και όλους τους χωριανούς μας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για εθελοντική εργασία και χάρις αυτούς επετεύχθη η άριστη οργάνωση της εκδήλωσης. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί η καλή συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών και η αγαστή επικοινωνία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, καθώς και με τον πρόεδρο της τοπικής μας κοινότητας. Τέλος, μέγιστη ευγνωμοσύνη πρέπει να δοθεί στους επισκέπτες, που κάθε χρόνο μας τιμούν και μας προτιμούν, στηρίζοντας την μακρόχρονη εκδήλωση μας σε χαλεπούς καιρούς! Δίνουμε ραντεβού για του χρόνου!

