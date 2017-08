Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Είναι το πρώτο φθινοπωρινό πιάτο που προτείνω για την νέα σεζόν που ξεκινάει. Το μυστικό της συνταγής είναι το εκλεκτό κρέας, με λίγο λίπος, και δύο ποτηράκια λευκό κρασί. Υλικά 1 κουταλιά ελαιόλαδο

250 γραμμάρια μπέηκον, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο

χοιρινό για βραστό, σε μεγάλους κύβους

2 ποτήρια κρασί λευκό

Αλάτι, πιπέρι

1/2 κιλό καρότα

1/2 κιλό πατάτες

3 φύλλα δάφνης

Κύβους κόκκινης κολοκύθας (προαιρετικά) Εκτέλεση Σε βαθειά και βαριά κατσαρόλα βάλτε το ελαιόλαδο με το μπέηκον και ροδίστε το για 7-8 λεπτά, σε μέτρια φωτιά

Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένο και ροδίστε για 1-2 λεπτά

Βγάλτε τα σε μπολ και αφήστε τα στην άκρη

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι στο χοιρινό -Ροδίστε το στα λίπη που έμειναν στην κατσαρόλα

Προσθέστε το κρασί, να πάρει αρώματα το μείγμα

Ρίξτε τα φύλλα δάφνης, το μπέηκον με τα κρεμμύδια, ελέγξτε για αλάτι και πιπέρι, προσθέστε λίγο νερό και βράστε για 3 ώρες

Στις 2 ώρες, προσθέστε τα καρότα, τις πατάτες, και βράστε ακόμη 1 ώρα συνολικά

Η κολοκύθα (αν βάλετε) θέλει ένα τέταρτο -Υπολογίστε

Σερβίρετε με ζωμό, είναι λουκούμι! iefimerida loading…

