Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ξέρεις πως, αν διανύεις τις τελευταίες βδομάδες της εγκυμοσύνης, είναι πιθανόν να νιώσεις ενοχλήσεις και συμπτώματα που θα σε κάνουν να λανθασμένα να νομίσεις ότι έχει έρθει η μεγάλη ώρα; Ο Δρ. Θάνος Παράσχος, γυναικολόγος μαιευτήρας, ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embio εξηγεί πώς μπορεί η έγκυος γυναίκα να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ του αληθινού και ψευδούς τοκετού. Κύριε Παράσχο, υπάρχει και ψευδής τοκετός; Ναι, υπάρχει! Πρόκειται για ένα στάδιο που προηγείται του κανονικού τοκετού. Χαρακτηριστικό σημείο του ψευδούς τοκετού είναι οι ωδίνες της μήτρας, που δεν είναι τακτικές, δε διαρκούν πολύ και γίνονται αισθητές στο κάτω μέρος της κοιλιάς και κοντά στις βουβωνικές χώρες. Εάν λοιπόν αυτές οι μικροωδίνες, που θα αισθανθεί η έγκυος γυναίκα, παραμένουν ακανόνιστες, δεν αυξηθούν και δε ρυθμιστούν ούτε σε ένταση αλλά και ούτε σε διάρκεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σταματήσουν και να εξαφανιστούν ακριβώς έτσι όπως ήρθαν. Αυτό σημαίνει ότι ο τοκετός θα ξεκινήσει μετά από μερικές ημέρες. Χρησιμεύουν σε κάτι αυτοί οι πόνοι; Κάθε μέλλουσα μητέρα θα πρέπει να ξέρει ότι η εμφάνιση αυτών των ωδινών στο τέλος της εγκυμοσύνης, που λανθασμένα θα την κάνουν να πιστέψει ότι ο τοκετός έχει ξεκινήσει, έχουν κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα και συμβάλλουν αναμφίβολα στην εξέλιξη του πραγματικού τοκετού. Είναι αυτές οι ενοχλήσεις που θα προετοιμάσουν και θα ωριμάσουν τον τράχηλο για τη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού. Και ποια είναι τα σημάδια του πραγματικού τοκετού; Χαρακτηριστικό σημείο του πραγματικού τοκετού είναι οι ωδίνες της μήτρας, που γίνονται ρυθμικές με αυξανόμενη ένταση και διάρκεια, που εμφανίζονται σε σταθερά χρονικά μεσοδιαστήματα τα οποία γίνονται όλο και μικρότερα, ενώ η ένταση που έχουν οι ωδίνες όλο και αυξάνονται. Η γυναίκα αισθάνεται τον πόνο αρχικά στο πίσω μέρος του σώματος, δηλαδή στη μέση, και τείνει να μεταφέρεται προς τα εμπρός, δηλαδή στην κοιλιά της. Όταν οι ωδίνες αυτές φτάσουν στο σημείο να έρχονται κάθε 10 λεπτά για αρκετή ώρα, τότε θα πρέπει να ενημερώσει τον γιατρό της ή τη μαία της. Άλλα σημάδια, που δηλώνουν ότι η ώρα του τοκετού πλησιάζει, είναι η εμφάνιση βλέννης που περιέχει και ίχνη αίματος και η ρήξη του θυλακίου, δηλαδή της μεμβράνης που περικλείει το αμνιακά υγρά αλλά και το έμβρυο. Η ρήξη μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ακόμη και στον ύπνο και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο άλλο σύμπτωμα. Η γυναίκα θα νιώσει να ρέει από τον κόλπο της είτε μεγάλη ποσότητα υγρού είτε συνεχώς είτε λίγο- λίγο υγρό, αραιό χωρίς ίχνη αίματος. Αυτό είναι το αμνιακό υγρό που περιβάλλει το έμβρυο. Όταν η γυναίκα αντιληφθεί τη ρήξη του θυλακίου, θα πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό της, ο οποίος θα ελέγξει τη μυρωδιά και το χρώμα των υγρών, επειδή αυτό αποτελεί σημαντική πληροφορία για την κατάσταση του εμβρύου μέσα στη μήτρα της. Πολλές έγκυες μπερδεύουν το αμνιακό υγρό με τα ούρα. Αυτό συμβαίνει γιατί στο τέλος της εγκυμοσύνης το κεφάλι του μωρού πιέζει την ουροδόχο κύστη, με αποτέλεσμα η μέλλουσα μητέρα να έχει μία σχετική ακράτεια ούρων.



Πώς μπορεί η έγκυος να καταλάβει ότι όντως έχουν «σπάσει τα νερά»; Γενικά, είναι δύσκολο η εγκυμονούσα να ξεχωρίσει τη διαφορά μεταξύ ούρων και αμνιακού υγρού. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές διαφορές, όπως ότι, ενώ το αμνιακό υγρό ενδέχεται να τρέχει ασταμάτητα, τα ούρα κάποια στιγμή σταματούν. Επίσης, το χρώμα του αμνιακού υγρού είναι λευκό, ενώ των ούρων είναι κιτρινωπό και έχει τη χαρακτηριστική οσμή. Ένα τεστ, επομένως, που μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα να καταλάβει τη διαφορά είναι η χρήση λεπτής σερβιέτας. Όταν πρόκειται για ρήξη θυλακίου, κάθε φορά που θα αλλάζει σερβιέτα θα είναι συνεχώς βρεγμένη, ενώ, όταν πρόκειται για ούρα, θα είναι στεγνή. Ο γιατρός, πάντως, κάνει ειδικές εξετάσεις για να καταλάβει και να επιβεβαιώσει ότι έσπασαν τα νερά και ότι δεν πρόκειται για ούρα.



Τα συμπτώματα έναρξης του τοκετού εμφανίζονται όλα μαζί; Τα σημάδια έναρξης του τοκετού μπορεί να εμφανιστούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό. Δεν είναι επομένως ίδια η εμπειρία για όλες τις γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση, για όποια αμφιβολία έχει η έγκυος καλό είναι να επικοινωνεί με τον γιατρό της, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος για να εκτιμήσει αν πράγματι έχει έρθει η ώρα του τοκετού και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες. iefimerida loading…

